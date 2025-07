Nincsenek könnyű helyzetben az autógyártók napjainkban. Egyfelől ott a nyomás és az elvárás, hogy mindenki legyen karbonsemleges, és hagyjanak fel a belső égésű motoros autók gyártásával. Másrészt viszont a vásárlóknak is el kell adni a terméket, és a két iránynak nincs mindig metszéspontja.

Mit lehet ilyenkor tenni? A kivárás nem opció, mert a többiek meglépnek, menjenek akár egyik, akár másik irányba. Dönteni kell tehát. A Honda is döntött, mégpedig úgy, hogy tiszta lappal kezdenek mindent.

Meg is alkották hát a 0 Seriest, egy olyan, egyelőre két modellből álló családot, mely a jövőt képviseli minden szempontból. Ezek vezetik majd a tervek szerint zászlóshajóként a teljes márkát majd egy új világba, ahol egyetlen Honda sem bocsát ki szén-dioxidot, nem kerülnek halálos balesetbe, és lényegében szakítanak a múlttal e tekintetben. Gyakorlatilag minden változik a logótól az utolsó technológiai részletig is, pusztán a cél marad hasonló, mint korábban: az emberek kiszolgálása. Minderről már korábban beszámolt a Vezess ebben a cikkben.

Az elképzelést a 0 Saloon és a 0 SUV modellek indítanák el a tervek szerint, olyannyira, hogy a szabadidő-autó már jövőre debütál az utakon. Hogy pontosan milyen is az autó, azt eddig nemigen láthattuk: elsősorban Amerikának szóltak eddig a bemutatók, de Japánban is láthatták már gurulni, ráadásul azt az autót Max Verstappen vezette.

Európába a napokban érkezett meg a Honda 0 SUV, a London melletti bemutatkozáson pedig Vezess lehetett jelen egyedül Magyarországról.

Külső

A képernyő előtt ülve, mások által készített felvételek sosem olyanok, mint amikor az ember tényleg ott áll egy autó mellett. Olyankor jön át igazán, mekkora is a jármű, mit is jelent az, hogy a Honda 0 SUV hosszúsága kb. 4,8 méter, és így nem is csoda, hogy nem tűnnek nagynak a 21 colos felnik. Ezzel a mérettel az új modell hosszabb, mint a jelenlegi CR-V. Az autó magassága biztosan kisebb, mint az én magasságom (178 cm). Átlátni ugyan nem láttam át a tető felett, de a csomagtérajtóba bevertem a fejem, pedig az magasabbra nyílik az autónál. Erre még később visszatérek.

Előbb azonban inkább előremegyek, hogy megnézzem magamnak ezt az új frontrészt, mely Honda-szinten ugyan új, de ha hunyorítunk, beleláthatjuk az Opel-vizort. A sötét sáv mindent elrejt alapesetben, még az új márkajelzést is: a H betű kerete eltűnt, és a karakter teteje is nyitottabb lett, sugallva a gyártó által is közvetíteni kívánt üzenetet, a széttárt karokat, a nyitottságot az új dolgokra.

A LED-fényszórók villogós fényjátékra is képesek, a panelekből ráadásul több is van, egészen a Honda-logóig. Villanyautó révén túl sok hűtőlevegőt nem igényel majd a 0 SUV, de a lökhárító alatti részre szépen elrejtették a rostélyokat.

Oldalról engem egy formatervezett, dizájnos fürdőkádra emlékeztet az autó. Hogy ez jó vagy sem, azt döntse el mindenki a maga belátása szerint. Erre a kádra egy tökéletesen passzoló üvegtető került. Lejtése nagyon enyhe, és belül látni majd igazán, milyen magasra és hátra kúszik ‒ ahol egy merevítő megtámasztja, majd ismét üveggel folytatódik a tető. Gyakorlatilag a csomagtérajtó forgópontjáig ér az üvegtető ‒, és mint látszik, ez a forgópont bőven nem a tető végén vagy valahol a hátfalon van.

Szokatlan látványt nyújt, amikor felnyílik a hátfal, egy 90 fokban eltört elem lebeg a fejünk felett (ha elég alacsonyak vagyunk, akkor tényleg a fejünk felett). Becsukva viszont láthatjuk az autó azon szögét, mely talán a legfuturisztikusabb. Kicsit olyan, mintha egy űrjármű teherszállító részét néznék, a körbefutó U alakú fénnyel és az egész kialakítással.

Felesleges kitüremkedések egyébként nincsenek az autón. Ha már a légellenállás csökkentése miatt ennyire alacsonyra húzták a tetővonalat, nem pakoltak holmi kilincseket és visszapillantó tükröket a Honda 0 SUV-re. Ezek feladatát az érintésérzékeny felülettel összekötött ajtónyitó villanymotor, valamint kamera látja el. Amiatt sem kell aggódni, hogy a csomagtérajtón csupán lőrésnyi a hátsó szélvédő: a kilátásban itt is segít a gépi szem.

Belső

Két dolog tűnik fel ajtónyitás után azonnal a beltérben. Az egyik, hogy nagyon üres, a másik pedig, hogy nagyon tágas. Az üresség magyarázata egyszerű: ez még mindig egy prototípus, egy átmeneti autó valahol a koncepció és a sorozatgyártásra kész változat között. A kiállított modellnek nem is az a célja, hogy teljes egészében visszaadja, milyen is lesz az utcára kerülő Honda 0 SUV, inkább csak alapélményt nyújt, benyomást kelt.

Tárolókat épp emiatt nem is láttunk az utastérben, komolyabb pakolási lehetőségekkel egyedül a csomagtérnél találkoztunk. A magasan tartott tetővonal miatt bőséges a tér, és jópofa ötlet a két felső polc is, melyek lenyitható ajtaja egyfajta mini asztallapként is funkcionálhat. A magas perem, valamint a fej útjában lévő csomagtérajtó azonban biztosan nem könnyíti majd meg a pakolást.

Térjünk azonban vissza a beltérhez, és annak tágasságához. Itt abszolút tetten érhető az ún. M-M filozófia, mely a Man Maximum-Machine Minimum szavakra utal. Magyarul a tervezés során arra törekednek, hogy a mechanikus részek minél kisebb helyet foglaljanak el, az emberek viszont a lehető legnagyobb teret kapják.

Számomra ez leginkább a hátsó sorban volt tetten érhető, ahol a fejteret mindig is jobban redukáló üvegtető ellenére is óriási a tér. Figyelembe véve azt, hogy a 0 SUV nem túl magas, ez lenyűgöző teljesítmény. Kell persze ehhez az is, hogy a padlóba például innovatív, szupervékony akkumulátorok kerüljenek, ezek tárolják a haladáshoz szükséges energiát majd a tervek szerint. Reméljük, ez tényleg meg is valósul.

A helykínálat az első sorban is ígéretesnek tűnik, bár itt a figyelmet a jövőt jelentő digitális megoldások terelik. Egyfelől ez a Honda is megkapja a steer by wire technológiát, azaz közvetlen kapcsolat nem lesz a szarvkormány és a kerekek között. A technológia nem új, a vélemények megoszlanak róla. Ez azonban, mint ahogy képeinken is látszik, magával hozhatja az érintésérzékeny gombokat a kormányon. Erről azért jóval egyöntetűbb a véleményünk: nem kedveljük. Szerencsére azért megmaradtak a jó öreg bajuszkapcsolók is: hiába a nulláról újrakezdés gondolata, van, amit nem enged el a Honda.

A beltér másik igazi látványosságát a kijelzők jelentik. A két külső és a belső visszapillantó monitora, a digitális műszeregység és a főképernyő mellett már-már csodaszámba megy, hogy a jobb egyhez nem került még egy kijelző a kiállított prototípusban.

Korábban már említettük a hihetetlenül magasra kúszó szélvédőt. Ez belülről egészen extrán néz ki, és jelentősen megnöveli a térérzetünket. Felmerül azonban az a kérdés, hogy mi lesz a Honda válasza a szemünkbe tűző napra. Vagy adott esetben, ha szabad téren parkolunk, akkor rendszeresen tűzforró üvegházzá változik az autó beltere? Utóbbi kérdést a Honda helyszíni képviselőinek is feltettem, konkrét választ azonban nem kaptam. Talán olyan megoldásra számíthatunk, mint amit az Opel alkalmazott korábban a nagyon hasonlóan extrém méretű szélvédőjénél a 2000-es években.

Ez az autó még nincs kész

Az előző kérdésemre ugyan nem kaptam konkrét választ, de ezt nem is bántam azok után, hogy megtudtam egy sokkal fontosabb információt.

A Honda 0 SUV csupán egy kb. 70 százalékos modell.

Magyarán szólva még az autó közel egyharmada változni fog, mire eljutunk a gyártásig. A helyszínen kiderült az is, hogy a módosítások többsége a belteret érinti majd, így minden bizonnyal csak készül valamivel a Honda a fentebb felvetett problémákra.

Ugyan a Honda 0 SUV-ból készült már vezethető példány is, az általunk látott darab nem ilyen volt. Sem akkumulátor, sem motor nem volt benne, az ajtókat távirányítással nyitották. Egyedül a csomagteret tudták ténylegesen nyitni a jelen lévők a Honda-felirat o betűjébe dugott gomb megnyomásával. Pontos technikai részletekről, akkumulátorkapacitástól, teljesítményekről sem tudunk egzakt részletet elárulni, ugyanis ez még nem téma a Hondánál.

Az egyedüli konkrét szám, ami elhangzott, a 480: ennyi kilométeres WLTP-hatótávot céloznak „vékony, könnyű és bölcs” autójukkal. A vékony az alacsony tömegközéppontra, a vékony akksikra és a jó aerodinamikára, a könnyű értelemszerűen a tömegre és az ebből eredő sportos vezethetőségre, a bölcs pedig a vezetéstámogató rendszerekre utal. Utóbbi terén egyébként a 0 SUV készen fog állni arra, hogy a megfelelő frissítések, valamint engedélyek megléte esetén az önvezetés harmadik szintjére lépjen – a technológiai tudása megvan már ehhez a Hondának.

A negyven centivel kisebb, általunk is tesztelt Honda e:Ny1 WLTP szerinti hatótávolsága 412 km, az akkumulátor bruttó kapacitása 68,8 kWh. Jelenleg egy 4,8 méteres elektromos autó, ha különösen takarékos, akkor 20 kWh/100 km-es fogyasztást produkál a valóságban, ami mondjuk 16 kWh-s WLTP-értéket jelent. Ebből az jönne ki, hogy nagyobb mint 70 kWh-s akkumulátor kerül a 0 SUV-be ahhoz, hogy 480 kilométert megtehessen.

Minderre azonban még várni kell. A Honda az Egyesült Államokban 2026-ban már piacra dobná az autót, ezt követné Japán és Európa. A bemutatón elhangzottak alapján jó eséllyel már 2027-et írunk akkor, amikor tényleg megérkezik az öreg kontinensre a Honda 0 SUV.