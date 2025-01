Az autógyártók időről időre rájönnek, hogy fényt engedni az autóba nagyon menő. Napi szinten órákat töltünk a zárt dobozban, amiből csak oldalra van kilátás: nem csoda, hogy a klasszikus napfénytető már hosszú ideje velünk van.

Engedd be a napfényt

Emellett a különféle osztott, egybefüggő, árnyékolóval ellátott, vagy hővisszaverő tulajdonságú panorámatetők is egyre népszerűbbek. A sofőrre azonban kevesen gondolnak! Amíg az utasok bámulhatnak felfelé, a volán mögött ez nem túl okos dolog, még nem tartanak ott a vezetéssegítő szoftverek, hogy ezt megengedhessük magunknak.

Pedig pár gyártó már megmutatta, hogy kell ezt csinálni. Nem a tetőre kell koncentrálni, hanem az első szélvédőt kell megnyújtani, így páratlan kilátást biztosítva az elöl ülőknek is. A Tesla Model X-re pont ezért rácsodálkozott a közönség, ezt is nagy újításnak könyvelték el, micsoda húzás Elon Musk cégétől, hogy beengedte a fényt az utastérbe.

Csakhogy korántsem ők voltak az elsők a modern érában. Próbálkozások persze voltak korábban is, mindenféle buborékszerű furcsa modern elgondolás, de az igazi, elérhető, sorozatgyártású panoráma szélvédőt bizony az Opel dobta piacra, az Astra H kódjelű generációjával.

Speciális üveg kellett hozzá

Mindez 2004-ben történt, de a Vezess már akkor is beszámolt a legfrissebb, legfontosabb autós hírekről, az Opel újításáról ezt írtuk: „Mintha csak repülnénk! Az Opel szerint az Astra GTC opcionális panoráma-szélvédőjével olyan látványban részesülhetünk, mint egy sportrepülő botkormánya mögött.

A speciális üvegből készített üveg hossza 150, szélessége átlagosan 116 centiméter. A 6 mm vastag szélvédő egybeolvadt a tetőablakkal, és egészen a B-oszlopig ér. Mivel nincs középső tetőmerevítő az A-oszlopok között, az érzés olyan lehet, mint egy csillagvizsgáló központban. A teljes szabad égbolt élvezhető az autóból.

A napellenzők a kézzel előhúzható árnyékolón vannak. A szélvédő felhevített üvege saját súlyától veszi fel alakját az öntőformában. A GTC közel 1,8 négyzetméteres üvegtetejét szabadalom védi.

Hogy a nagy látványosságból ne legyen forró üvegkalitka, a másfél méter hosszú szélvédőt speciális hővédő réteggel látták el. Természetesen a szokásos lehajtható napellenzőkről sem feledkeztek meg, a túlzott napsütés sosem vakíthatja el a vezetőt.”

Az Opelnek megtetszett

Az Opelnél pedig úgy látták, ez elég sikeres érdekesség ahhoz, hogy a kínálat része maradjon, így a következő Astra is megkapta a megoldást, de a Zafira egyterűben is gigantikus első szélvédő került beszerelésre, ami elhúzható árnyékolót is kapott. Ez tényleg gigantikus méretű darab volt, ami a kettéválasztott A-oszloppal egészen szokatlan látóteret adott a sofőrnek. Akkoriban a Citroen is követte az Opel példáját, a C4 Picasso is hasonló panoráma szélvédőt kapott.

Erről a megoldásról ezt írtuk 2007-ben: „A Citroën új egyterűjének legnagyobb varázsa egyértelműen a hatalmas méretű és kiterjedésű első szélvédő. Minthacsak egy IMAX-moziban ülnénk, és egy 3 dimenziós természetfilmet néznénk az idétlen papírszemüvegen keresztül. A különbség csak annyi, hogy ez a valóság.

Ugyan a GTC Astrához már korábban is rendelhető volt panoráma-szélvédő, de az közel sem ilyen látványos, ráadásul tapasztalatunk szerint erősen torzít a szélein. Itt a kettényitott A-oszlop olyannyira jól átlátható, mintha az ajtóüvegig egyetlen üvegfelület lenne az egész szélvédő. És ezt nem a gyári marketinganyag állítja. Megmenekülnek a gyalogosok.

A megoldás utasokra gyakorolt pozitív hatása mellett egyértelmű hátrányai miatt nem terjedt el: drága volt a gyártás, a kavicsfelverődés miatt pedig magas a sérülés esélye, amivel azért a vevők is tisztában voltak. Így a borsos áron kínált extra ezért kikopott a tömeggyártók kínálatából, ma már inkább a tetőbe épített egybefüggő üvegfelület az általános.