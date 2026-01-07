Kaliforniában kezdetét vette az Afeela 1 elektromos szedán gyártása, jövőre pedig Arizonában is gyártani kezdik a Sony Honda Mobility (SHM) villanyautóját. Az Afeela 1 az USA-ban már idén, 2027-től pedig Japánban is kapható lesz. Európa egyelőre nem szerepel a tervek között.

15 fotó

A Sony már korábban kifejtette, hogy „kreatív szórakoztató térként” tekint az autókra, így online PlayStation videojáték, valamint huszonnyolc – többek között a tetőbe és a fejtámaszokba is beépített – hangszórót alkalmazó audiorendszer is kerül az Afeela 1-be.

Ennél is izgalmasabb, hogy a tartalomgyártók számára elérhetővé teszik a fedélzeti szórakoztató rendszerek fejlesztési dokumentációját, így ha akarnak, pontosan az adott specifikációra hozhatnak létre video-, játék- vagy zenei tartalmakat.

Az utazás közbeni szórakozáshoz szorosan kapcsolódik, hogy rövid távon 4-es szintű önvezető képességekkel kívánják felszerelni típusaikat, amelyekből a januári CES szórakoztató elektronikai szakkiállításon már a másodikat is megismerhettük.

Az egyelőre Prototype 2026 néven futó tanulmányautó egy szokatlan formavilágú terepkupé, amelyről semmilyen érdemi információt nem tett közzé a gyártó, így az is csak tippelhető az eddigiek alapján, hogy másfél-két éven belül kerülhet majd gyártásba.