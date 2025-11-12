A Honda 2027-től bevezetésre kerülő új hibrid platformja nem csak különösen takarékos hajtástechnológiája miatt lesz fontos (erről külön írunk majd), de a speciális szerkezetű vázszerkezet miatt is.

A Honda ugyanis szembemegy az ősi bölcsességgel, amely a nagy torziós szilárdságú karosszériában látja a pontos és élvezetes vezethetőség zálogát.

Mérnökeik olyan első segédvázat fejlesztettek ki, amely programozottan képes elcsavarodni, amint az autó belép egy kanyarba. Ennek eredményeként a futóműre kisebb mértékben hat a karosszéria oldaldőlése, az abroncsok jobban fekszenek fel az aszfaltra – ráadásul az újszerű szerkezet eredményeként a platform tömege is csökken, méghozzá 90 kilóval.

Nem ez az új architektúra egyetlen újdonsága: a Honda egyedi és több modellnél felhasználható modulokra bontja a karosszériát, ami gyorsabbá és gazdaságosabbá teszi a gyártást. A cél, hogy a teljes modellpalettán a komponensek több mint 60%-án osztozhassanak a típusok.