A Lotus most bemutatott Emira 420 Sport csúcsmodelljében az áthangolt kétliteres turbómotor a Lotus Emira Turbo SE 400 lóereje helyett 420-at, a 480 Nm-es nyomatéki csúcs helyett 500 Nm-t ad le. A végsebesség 291-ről kerek 300 km/órára nőtt, az autó álló helyzetből 4,0 helyett 3,9 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára.

A 420 Sport megkapja a Lightweight Handling csomagot, amely két irányban állítható Multimatic lengéscsillapítókat, titán kipufogórendszert, lítiumion-akkumulátort, szénszálas komponenseket, valamint a köridők mérésére és rögzítésére szolgáló Lotus Track Performance alkalmazást tartalmaz.

Az új csúcsmodell módosított első légterelőt, átdolgozott légbeömlőket, nagyobb oldalsó küszöböket, öblösebb légbevezetőket, apró hátsó szárnyat, valamint szellőzőnyílásokkal tagolt motorházfedelet kapott. A külső hűtőradiátorokhoz így 15, a központihoz 14 százalékkal több levegő jut, a fékek hűtési hatásfoka 10%-kal nőtt, a kipufogószelepnél 30%-kal nőtt az átáramlás.

A futómű hangolásán módosítottak, a hasmagasság 5 mm-rel csökkent, a kerekeket speciális abroncsokkal szerelik.

Az ülések 12 irányban állíthatók, a kormány mögötti váltófülek szénszálas kompozitból készültek.

Újdonság a kiemelhető, színezett üveg tetőpanel, amely védőtáskájában az ülések mögött helyezhető el. Ilyen eddig nem állt rendelkezésre az Emirán, mostantól viszont a többi modellváltozathoz is kérhető.

Opcióként külső szénszálas csomag rendelhető az autóhoz, ami az első légterelőt, a küszöböket, a kerékívek légkivezető rostélyait, az oldalsó légbeömlő gondolákat, a hátsó légterelőt és a diffúzor rögzítőkeretét foglalja magába. Kerékből kilencféle rendelhető, újdonság a 15 küllős, 20 colos, kovácsolt könnyűfém felni. A karosszéria tizenhat árnyalatra fényezhető, a képeken látható Tangelo narancs a 420 Sport modell kiváltsága.

Az utastérbe is kérhető szénszálas csomag: ez a digitális műszeregység keretét, a kormánykerék központi küllőjét, valamint az ülés háttámlájába süllyesztett logó keretét cseréli karbon kompozit elemekre.

A másik opció a karosszériánál már említett Tangelo narancsszínre fényezett részleteket tartalmaz a középkonzolon, a kormány küllőin, a váltókar belső felén, valamint a légbeömlők keretén.

Az augusztustól rendelhető Emira 420 Sport indulóára Nagy-Britanniában 105 900 font (43,4 millió Ft), ami 18%-kal drágább, mint a Turbo SE alapára (89 500 font, 36,7 millió Ft). Az EU-s árak vélhetően hasonló arányban viszonyulnak egymáshoz.