Hagyományok ide vagy oda, nem mehet el úgy az egész hosszú hétvége, hogy csak a locsolkodással és a vendégek fogadásával foglalkozz. Szép ünnep a húsvét, de még szebb, ha minél többet töltesz bele a hétvégébe jó programokkal, élményekkel, egyedül vagy azzal, akit szeretsz. Magyarország tele van jó helyekkel, gyönyörű tájakkal, finom ételekkel. Most adunk egy kis támpontot, ha még nem tudod, merre indulj!

Gyönyörű időnk lesz Az alább következő útvonalak, helyszínek egész évre érvényesek, viszont nem árt tisztában lennetek azzal, milyen idő lesz a hosszú hétvégén most, húsvétkor. Jó hírünk van! Otthon hagyhatjuk végre a téli kabátokat és előkerülhet a kedvenc napszemüvegünk, mert gyönyörű időnk lesz a kiránduláshoz. Nagyjából az egész ország területén hasonló idő várható, 24-26 fokos csúcshőmérsékletekkel, napos, kicsit felhős égbolttal. Akik hétfőre tervezik a menekülő napot, azok készüljenek esernyővel, mert várható némi csapadék, de a hőmérséklet nem fog csökkenni, masszívan 20 fok felett marad mind a négy napon.

Debrecen

Az Alföld nem éppen az érdekfeszítő autós útvonalairól híres, ugyanakkor megvan annak is a szépsége, ha nem az autópályán mész sokáig egyenesen, hanem gyönyörű tájakon keresztül. Éppen ezért ajánljuk, ha Debrecen felé mennél, hogy az M3-as helyett válaszd inkább a 33-as főutat. Több szempontból is érdekes lehet, mivel egyrészt a minősége rendben van, nincs rajta túl sok hiba, az útvonalon pedig számos érdekesség vár.

Aktív és passzív programként egyaránt tudjuk ajánlani a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumot, az állatkedvelőknek különösen. Ebéd időre a Fehér Amúrt érdemes megcélozni, de Tiszafüreden a legkisebb fogadóban is fantasztikus sült halakat kaphattok. A 33-ason tovább Debrecen felé Hortobágy a következő nagyobb állomás, akár a Madárkórház, akár a Pusztai Állatpark legyen a következő program, utána legalább egy túrógombócra érdemes lepihenni a csárdában közvetlenül a Kilenclyukú híd mellett.

Ez a vidék gyönyörű, ha fel tudjuk venni a ritmusát, ami feltűnően lassabb, mint bármelyik nagyvárosi, akkor lehet megérteni igazán. Egy kikapcsoló séta a pusztában aranyat ér, az út végén pedig olyan érdekességek várnak, mint a halastavak élővilága, vagy épp a madárkórház lábadozója, amit nagyon messze a főúttól húztak fel, de bárki számára látogatható, és ha még nem láttál közelről igazi réti sast, egyszer el kell menned ide!

Innen Debrecen már csak alig 40 perc, ahol a Hármashegyi-kilátó vagy a Vekeri-tó kötelező elem, gyerekekkel az állatkertet is tudjuk ajánlani, de arra azért számítsatok, hogy ez egy népszerű hely a hosszú hétvégén.

Miskolc

Autózás és élmények szempontjából is kiváló választás, ha Miskolc és környéke felé vesszük az irányt. A városban és Miskolctapolcán is találsz érdekes programokat, de ilyenkor a hosszú hétvégén a barlangfürdő és a bob pálya is népszerű hely, akárcsak az Avalon Park gokart pályája, de utóbbi mindenképp megér egy esélyt, ha aktív programot keresel a környéken.

Miskolcról indulva azonban remek programok és gyönyörű helyek várnak, pláne, ha bírod a várakat. A Diórgyőri várat teljesen felújították az utóbbi években, így közel eredeti állapotában lehet megcsodálni és bejárni, akár egy várjátékon is részt venni. Ha a párod, családod tűri a szerpentineket, akkor irány Lillafüred, ahol a Hámori-tavon csónakázás lehet kikapcsolódás, a közeli pisztrángosnál pedig érdemes legyűrni egy halat, frissen fogják, Magyarország legfinomabb sült pisztrángját teszik eléd az asztalra.

Extrém autózáshoz Lillafüred-Répáshuta-Felsőtárkány útvonal lesz az, amit keresel, ha lazább útvonal kell, akkor Mád-Boldogkőváralja-Regéc lesz a jó választás kis kitérővel Újhuta felé és vissza. A vidék gyönyörű, a várak pedig mindig klasz programokat adnak kettesben és családdal is.

Érdemes egy kitérőt tenni Tokaj felé is és útba ejteni Bodrogkeresztúron Magyarország legalacsonyabb kilátóját, ami alig 30 centi magas. Ennél lényegesen jobb a kilátás Tokajban a Finánc-dombi kilátóból, ami szintén nem túl magas, de tökéletes rálátást ad a Tisza és a Bodrog összefolyására, megéri időt szánni rá és felmászni.

Eger

Vonzó célpont pihenés és kirándulás szempontjából is, Egerben mindig jókat lehet enni és kávézni, ha pedig Jóbarátok (sorozat) rajongó is vagy mellé, ihatsz egy kávét Hugsy társaságában és megkóstolhatod Pheobe nagymamájának csokis kekszét is a Central Perk mintájára felhúzott kávézóban. Ott a minaret, az egri vár és a török fürdő is, ha a sztenderd programokat keresed, de érdemes az Eger körüli útvonalakra is koncentrálni.

Noszvaj rövid kitérő, ha megnéznéd a barlanglakásokat, az útirányt viszont érdemes Kazincbarcika felé venni Szilvásváradon keresztül. Nagyrészt elég jó minőségű aszfalttal borított és sok-sok kanyarral tűzdelt útvonalat találsz, majd egy kiváló pisztráng vár a Szalajka-völgy alján. A nagyobb éttermek helyett itt érdemes a kisebbeket keresni, a Pisztráng Vendéglőben például minden tízpontos.

Kazincbarcikáig gyönyörű a táj, érdemes megállni több helyen is, akár Dédestapolcsányon, garantáltan kevesen lesznek és élvezhetitek a tájad, a csöndet, a pihenést. Lazításhoz kiváló az egerszalóki sódomb melletti Saliris hotel fürdője, ha nem bánod a tömeget.

Balaton-felvidék

Aki Budapestről menekülne a hétvégén, kiváló választás lehet a Balaton-felviék, számukra pedig útvonalként a hosszabb, érdekesebb, kirándulósabb megoldás. Az M7-es tömve lesz, az országutakat jóval kevesebben választják, pedig érdemes. Az M1-esen Biatorbágy felé érdemes venni az irányt, majd Etyek-Alcsútdobozon át tökéletesen aszfaltozott utakon Felcsút-Vértesboglár Csákvár felé venni az irányt. Nyugodt országúti autózáshoz tökéletes, a célpontokat pedig napokig sorolhatnánk, például Fehérvárcsurgón a Károlyi-kastélynál érdemes szusszanni, Iszkaszentgyörgyön pedig megnézni a magyar piramist, ami kicsit kisebb, kicsit másabb, de a miénk.

Veszprém után Tótvázsony legyen a letérő a 77-esről és irány Pécsely-Vászoly majd Dörgicse és a Kaáli Autó-Motor Múzeum, hogy a kiválóan aszfaltozott, remek kanyarokkal tűzdelt útvonal után még ápold kicsit az autós lelkedet. Balatonakalitól csak Zánkáig érdemes érinteni a Balaton partját, onnan ismét a vulkanikus domborzat felé fordítani az autó orrát és irány a Köveskál-Mindszentkálla-Gyulakeszi szakasz, közben egy laza ebéd vagy süti a Kővirágban vagy a Mi a kőben nem lehet rossz választás.

Tapolca felől még érdemes egy kitérőt tenni Szigligetre és betolni pár gombócot a díjnyertes fagyizóban, aztán irány a vár vagy a Balaton part egy kis lazításra a hazaút előtt.

Pécs

Főként azért ajánlható a déli országrész célpontként, mert az M6-os autópálya ünnepnapokon és hétvégén sem igazán forgalmas, nyugalmasan lehet leautózni egész hosszan. Unalmas, persze, de ami Pécs környékén vár, az majd kárpótol. Ha autózni mész és az a fontos, akkor irány a Ranga László út, amit nem véletlenül neveztek el a magyar rali bajnokról és a minősége is tökéletesen alkalmas egy rendes autózásra.

Ezen oda és vissza is érdemes menni egyet, de ha körbe autóznád a Mecseket, az sem lehetetlen, Abaliget és Hetvehely felé visszajutsz a városba, közben pedig piszok jót autózol. Út közben érdemes begyűjteni egy elviteles kávét és a Tettyén megpihenni vele, ahonnan kiváló látvány tárul a városra.

Van állatkert, ott a TV-torony és a belváros is gyönyörű, ha arra vágysz, de ha inkább kerülnéd a tömeget, akkor a hazafelé vezető úton is találsz elhagyatottabb helyeket. A 6-osról Bonyhádnál letérve Szálka felé egész jó útburkolatú utakkal találkozhatsz, a kis település pedig a maga felduzzasztott halastavával a hegyek között gyönyörű látvány.