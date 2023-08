Ha igazán szeretsz vezetni, nem kell különösebb indokot találni ahhoz, hogy útnak indulj. Ettől igazán szép ez az autózás nevű hóbort, hogy akkor indulsz neki, amikor te akarsz, és pont arra, amerre a kedved tartja.

Egy rendes belsőégésű motor képes boldogsághormonná alakítani néhány liter benzint percek alatt. Ki lehet zárni a világot, a munkát, a stresszt, a gondokat, és csak kezelni a gépet kilométereken keresztül. Ha te raktad össze, benne van a kezed munkája, akkor még nagyobb az élmény, és szerencsére van Magyarországon is pár olyan hely, ahol ki lehet autózni magunkból a rosszat.

Erre a 10 helyre muszáj elmenned autózni Magyarországon 1 /30 Jót tud tenni egy kis autós kikapcsolódás Jót tud tenni egy kis autós kikapcsolódás Fotó megosztása: 2 /30 Adunk néhány tippet, merre indulj, ha autóznál egy jót! Adunk néhány tippet, merre indulj, ha autóznál egy jót! Fotó megosztása: 3 /30 Több olyan útvonal is van, amit raliszakaszokhoz hasznának például a Mecsekben (Fotó: Tolnai Márk/Carventure.hu) Több olyan útvonal is van, amit raliszakaszokhoz hasznának például a Mecsekben (Fotó: Tolnai Márk/Carventure.hu) Fotó megosztása: 5 /30 Az etyeki borvidék gyönyörű és tökéletes aszfaltozott út vezet át rajta Az etyeki borvidék gyönyörű és tökéletes aszfaltozott út vezet át rajta Fotó megosztása: 6 /30 Rengeteg a motoros a Mátrában, fokozottan figyeljetek Rengeteg a motoros a Mátrában, fokozottan figyeljetek Fotó megosztása: 7 /30 A Bajna-Héreg közti útvonalon van hosszú egyenes és kanyargós rész is A Bajna-Héreg közti útvonalon van hosszú egyenes és kanyargós rész is Fotó megosztása: 9 /30 Remek minőségű a Banja-Héreg, a motorosokra kell figyelni nagyon Remek minőségű a Banja-Héreg, a motorosokra kell figyelni nagyon Fotó megosztása: 10 /30 Csodás hely a Balaton felvidék, minden évben bejárom legalább egyszer Csodás hely a Balaton felvidék, minden évben bejárom legalább egyszer Fotó megosztása: 11 /30 Verhetetlen a videgrádi panoráma, érdemes ide tervezni a pihenőt Verhetetlen a videgrádi panoráma, érdemes ide tervezni a pihenőt Fotó megosztása: 13 /30 Pomázról Esztergomba Dobogókőn át vezet az út, klasszikus hely, közel a fővároshoz Pomázról Esztergomba Dobogókőn át vezet az út, klasszikus hely, közel a fővároshoz Fotó megosztása: 14 /30 Dobogókő és a lepencei út sem túl rossz, de helyenként azért töredezett az út Dobogókő és a lepencei út sem túl rossz, de helyenként azért töredezett az út Fotó megosztása: 15 /30 Biatorbágy felől indulva Etyeken keresztül tökéletes út vezet, de onnan tovább Felcsút és Csákvár felé tovább is Biatorbágy felől indulva Etyeken keresztül tökéletes út vezet, de onnan tovább Felcsút és Csákvár felé tovább is Fotó megosztása: 17 /30 Bükkszentkereszt-Felsőtárkány brutális kanyarvadász hely Bükkszentkereszt-Felsőtárkány brutális kanyarvadász hely Fotó megosztása: 18 /30 Csobánka és Pilisvörösvár között rövid, de izgalmas a szakasz Csobánka és Pilisvörösvár között rövid, de izgalmas a szakasz Fotó megosztása: 19 /30 Sok a visszafordító éles kanyar Lepence felé, télen akkor is kell számítani átfolyásokra és jégre, ha máshol nincs is túl hideg Sok a visszafordító éles kanyar Lepence felé, télen akkor is kell számítani átfolyásokra és jégre, ha máshol nincs is túl hideg Fotó megosztása: 21 /30 Jót lehet autózni Lepence felé, az aszfalt sokszor elég töredezett Jót lehet autózni Lepence felé, az aszfalt sokszor elég töredezett Fotó megosztása: 22 /30 Izgalmas szakasz, nem véletlenül tartják itt a Miskolc ralit Izgalmas szakasz, nem véletlenül tartják itt a Miskolc ralit Fotó megosztása: 23 /30 Akárcsak a Mecsek, úgy a Bükki Nemzeti Park is néha versenyautóktól hangos Akárcsak a Mecsek, úgy a Bükki Nemzeti Park is néha versenyautóktól hangos Fotó megosztása: 25 /30 Dobogókőn a nagy visszafordító után Esztergom felé sok helyen rossz az út Dobogókőn a nagy visszafordító után Esztergom felé sok helyen rossz az út Fotó megosztása: 26 /30 Közel van a fővároshoz, így a budapestieknek is van játszótér Közel van a fővároshoz, így a budapestieknek is van játszótér Fotó megosztása: 27 /30 A hatszoros magyar bajnokról elnevezett Ranga László út már térképen is izgalmas A hatszoros magyar bajnokról elnevezett Ranga László út már térképen is izgalmas Fotó megosztása: 29 /30 Gomba és Sülysáp között rövid, könnyű, de kiváló aszfaltú útvonal vezet, érdemes kipróbálni Gomba és Sülysáp között rövid, könnyű, de kiváló aszfaltú útvonal vezet, érdemes kipróbálni Fotó megosztása: 30 /30 Mindenhol csak fokozott óvatossággal kközúton, bőven elég a 90 is az egyenes szakaszokon, úgyis a kanyar a lényeg Mindenhol csak fokozott óvatossággal kközúton, bőven elég a 90 is az egyenes szakaszokon, úgyis a kanyar a lényeg Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ezek az utak nem veszik fel a versenyt egy Nordschleifével, de mindegyiken lehet legalább egy jót gurulni, vagy kanyarról kanyarra belemártani a tűt a piros mezőbe. Van köztük alapvetés, de talán olyat is tudok mutatni, amire eddig nem gondoltál volna.

Szentendre – Lepence – Esztergom – Dobogókő – Pomáz

Valójában két útvonal, de a kettő össze is fűzhető egy nagyobb körré, vagy túrává. Igazán alapvető helyszín főleg a Budapesten és környékén lakóknak. Szerintem nincs olyan hét, amikor ne mennék fel valamelyikre, egyszerűen kell néha.

Szentendréről Lepencére Pilisszentlászlón keresztül fut az út, a burkolat néhol rossz és vannak rajta jelenleg besüllyedt részek, ahol figyelni kell a tempóval, különben leér az autó orra. Nagyrészt viszont egész jó aszfalt van még, a Lepence felőli szakaszon pedig pár kilométert már kicseréltek.

Igazi hegyi szakasz, télen, ha nincs is hó és alapvetően napos az idő, az árnyékosabb kanyarokban simán tud fagyni, szóval csak óvatosan. Több tempós visszafordító kanyarja és hosszabb egyenesei is vannak, amin kihúzatható a gép és megtáncoltatható a fordulatszámmérő.

Dobogókő felé már Pomáz és Pilisszentkereszt között is lehet nagyot menni, a hegytetőn lehet pihenni kis kitérővel Dobogókőre, de utána kezdődnek az érdekesebb kanyarok Esztergom felé. Sajnos az út itt a legrosszabb, így ha csak nem Ranger Raptorral mentek fel, a tempóval inkább óvatosan, mert a felnik bánhatják. Itt is van azért sok gyorsabb szakasz, persze, mindent az észszerűség határain belül. Bőven elég, ha 90-ig gyorsítasz mindenhol, a kanyar az élmény, nem a végsebesség.

Csobánka – Pilisvörösvár

Rövid átkötő szakasz éles kanyarokkal és jókora emelkedőkkel és lejtőkkel. Amilyen rövid, annyira intenzív is lehet, ha bírja a technika és te sem veszed el. Az útburkolat elfogadható, az út szélességével kell néhol óvatosan bánni. Ahogy lassan kibukkan az út a pilisvörösvári szántóföldek felett, úgy lesz egyre szebb a látvány is, minden oldalról hegyek tornyosulnak melletted. Viszont forgalmas átkötő szakasz, így ne hétvégén próbálkozz vele.

Bajna – Héreg

Főleg motorostanya, de autóval is legalább annyira nagy élmény. Ide kell rendes futómű és gumik is, mert az aszfalt végig elég jó, sok helyen kanyarban is elfér a 90, és a látvány itt is kiváló. Az érdekesebb része mindenképp a kanyargó, négy teljes visszafordító egymás után, ide kell a motorerő is, ha igazán jót akarsz menni.

Döntöttek is a kanyarok, jó az aszfalt, de pont a motorosokra kell itt kiemelten figyelni, ők is keresik a leggyorsabb íveket, így fokozott legyen az óvatosság. A környék egyébként nem túl forgalmas és van még több kisebb szakasz is egy-két jó fordulóval például Bajnától Bajót felé vattaúj aszfalttal, vagy Héregtől Tarján felé Tatabányáig is érdemes tenni egy fordulót.

Biatorbágy – Etyek – Alcsútdoboz

Erre a környékre jellemző, hogy minden méteren tökéletes, szinte vadonatúj aszfalton futhatsz végig, így mindenképp érdemes betárazni az útvonalba. Nem a hajtűkanyarokról, inkább a gyorsakról szól. Szántók között vezet végig útbaejtve a gyönyörű etyeki borvidéket. Változatos, a hosszú egyenesek között derékszögű kanyar és szűk, emelkedős S kanyar is van, úgyhogy lehet gépészkedni, és hangsúlyozom, kimondottan jó az aszfalt.

Ezt a szakaszt emeltem csak ki, de a környékben sok a potenciál. Innen tovább Felcsúton keresztül Vértesboglár és Csákvár felé fordulva is elég jó, de inkább már nyugisabb, túrásabb útvonal. Pont jó, mert Csákváron úgyis meg kell állnod a Csuta Cukrászdában egy gombóc parmezános körte fagyira, vagy kettőre, garantáltan megjegyzed majd a helyet.

Káli medence

Akár Csákvár felől is érdemes neki indulni a Káli medencének. Itt mondjuk nehéz a választás, ha csak autózni akarsz, akkor irány a Bakony, Zircen keresztül Bakonybél felé, de ha túráznál az ország egyik legszebb vidékén, akkor Veszprém felől közelítsd a Káli Medencét.

Ne a 77-es felé, hanem a 73 felé tarts Csopak irányába egyenesen a Balatonhoz, aztán Balatonfürednél fölfelé. Balatonszőlős, Pécsely, Vászoly, Dörgicse az első szakasz, aztán föl Mencshely, majd le Szentantalfa, Tagyon, majd Köveskál, Mindszentkálla, Káptalantóti és a vége lehet Szigliget, vagy Tapolca, ahogy kedved tartja. Apró tipp, hogy Szigligeten is van díjnyertes fagyizó. Én arra mennék.

Gyöngyös – Parádsasvár

Elindulunk az ország másik fele irányába, a Mátrába, hazánk legmagasabb hegycsúcsa felé. Ez az egyik legikonikusabb helyszín, de több szempontból is az egyik legzsúfoltabb, tavasszal és ősszel a gyalogtúrázók miatt sok az autó, télen pedig a Kéke és Galyatetőre kirándulók miatt. Talán a nyár autózás szempontjából a legjobb itt, de azért általában forgalmas.

Gyöngyös felől először hosszú elnyújtott kanyarokkal, nem túl jó aszfalton kapaszkodunk felfelé, aztán Mátraházától elindul lefelé az út. Ez a jobb minőségű szakasz és szinte nincs rajta egyenes, úgyhogy folyamatos a gépészkedés. Oda-vissza nem túl hosszú, fölfelé és lefelé is érdemes kipróbálni.

Itt egy további útvonal is érdemes egy autózásra Galyatető és Pásztó között, én többször mentem úgy is, hogy Pásztó felől közelítettem meg a hegyet, onnan pedig Parádsasvár, majd Gyöngyös felé vissza. Motoros paradicsom, Fokozottan figyeljetek, mert nem csak autóval szeretnek itt sokan gyorsan menni, nem véletlen, az egyik legjobb útszakasz itthon.

Bükkszentkereszt – Felsőtárkány

Igazi daráló embernek és gépnek egyaránt, elég megnézni a térképen, megszámlálhatatlan mennyiségű a kanyar, ellenben egyetlen egyenes szakasza nincs. Elképesztően fárasztó tud lenni, utasokkal még lassú tempóval sem igazán ajánlott, garantált a rosszullét. Egyedül viszont komolya autózást lehet rendezni rajta. Vigyázni kell a kátyúkkal, sajnos elég elhanyagolt szakasz, de ha jobb lenne, még többen járnának rá.

Lillafüred – Mályinka

Ezeken a szakaszokon nem véletlenül rendeztek és rendeznek ma is raliversenyeket. Ritka izgalmas hely, nagy a szintkülönbség és rengeteg a kanyar, itt már vannak egyenesebb részek is. Komolyat lehet menni rajta, igazi élmény ez, megéri elautózni odáig az ország legtávolabbi pontjáról is, mert tényleg megmarad.

Ranga László út, Pécs

2011-ben nevezték el a Pécsről induló abaligeti utat Ranga László útnak, ezzel tisztelegve a 2001-ben elhunyt, legendás pécsi autóversenyző előtt. A hatszoros magyar bajnok és háromszoros Eb-futamgyőztes Ranga 1976-ban kezdte versenyzői pályafutását Szuhanyik László navigátoraként, raliautó volánja mögé 1982-ben ült először, 1984-ben az abszolút bajnoki címet is megszerezte.

1998-ban gyógyíthatatlan betegsége miatt befejezte aktív pályafutását és csapatvezetőként tevékenykedett tovább, így további két bajnoki címet nyert. Hatalmas élmény végigautózni a nevét viselő szakaszon.

Gomba-Sülysáp

Az M4-esen Budapest felől viszonylag hamar elérhető Gomba település, és nem is gondolnánk elsőre, milyen jót lehet autózni ezen a vidéken. Gomba és Sülysáp között Úrin áthaladva egy nem túl hosszú, de tömör, izgalmas szakaszt találunk. Ez tényleg egy délután levezető autózás tökéletes helyszíne, ráadásul majdnem az egészet felújított aszfalt borítja, így még a technikát és a gumikat sem gyilkolja, és a forgalom sem komoly rajta.

Van még hasonló útszakasz, amit nem említettünk, vagy hazánk rejtett kincse és érdemes kipróbálni? Írd meg nekünk, merre találjuk az auto@vezess.hu-címre!