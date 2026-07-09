Az eset 2026. július 5-én Kalinyingrádban, a „Volna” vízi-motoros klubnál, a Litovszkij Val környékén történt. Helyo források szerint a Hummer tulajdonosa leengedte a csónakját, majd a járművet a csónakrámpánál hagyta, az autó pedig később hátragurult a vízbe. – írja a usdtp.ru

Bár álltak ott páran, már semmit se tehettek, csak videóra vették ahogy az amerikai vas a víz alatt valószínűleg a rövidzárlat miatt folyamatos kürtszóval merül el a “habokban”.

Sérültekről nem érkezett információ, később pedig speciális technikával kiemelték az autót.

Hummer

Az első civil Hummer az AM General HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle – magyarul nagy mozgékonyságú többcélú kerekes jármű), vagyis Humvee polgári változata volt. 1992-ben jelent meg, és ugyanazon a gyártósoron készült, mint a katonai Humvee.

A H2 volt az a modell, amelyből a legtöbben a „Hummerre” asszociálnak. 2003-as modellévként jelent meg, gyártása 2009-ig tartott. A H3 már szakított az elődökkel, a Chevrolet Colorado és GMC Canyon technikai rokona, kisebb, olcsóbb, kevésbé torkos mint a H2.

A Hummer név 2021-ben tért vissza az autóiparba: a GMC elektromos pick-upját és SUV-ját kezdték el „GMC Hummer EV” néven forgalmazni.