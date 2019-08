Ferruccio Lamborghini eleve azért kezdett autókat gyártani, hogy megmutassa Enzo Ferrarinak, jobban is lehet ezt csinálni nála. Mielőtt 1966-ban bemutatták volna a Miurát a Genfi Autószalonon, valami nagy ötletre volt szükség, amire biztosan nem számítanak Maranellóban. Ezért is váltottak a középmotoros elrendezésre, mellyel a Miura lett az első szupersportautó. Valamivel több mint 760 darab készült és ezek közül is akadnak különlegesebbek, mint például ez itt.

Lamborghinis bibliák és szakértők szerint ez egy kivételesen remek példány, ráadásul a 3171-es alvázszámú darab, melyhez még mindig az 1415-ös motor tartozik. Ez volt a nyolcvanadik Miura, ami elkészült. Az autót 1967 októberének közepén fejezték be és a Voitures Paris Monceau francia kereskedőnek szállították le. Eredetileg fehér színben és fekete belsővel rendelték meg.