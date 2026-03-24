Egy francia mellékúton gondolta úgy a BMW M3 sofőrje, hogy kipróbálja a bajor technika határait. Pechére a hatóságok nem sokkal korábban állították hadrendbe a legkomolyabb fegyverüket: a francia csendőrség Alpine A110-es sportautóját. A kaland gyors és rendkívül drága véget ért.

Aki ült már komolyabb teljesítményű autóban, tudja, milyen csábító tud lenni egy üresnek tűnő, jó minőségű kanyargós útszakasz. Normandia egyik mellékútján egy BMW M3 vezetője is engedett a kísértésnek, és egészen 217 km/h-ig hajszolta a gépet. Valószínűleg abban a hitben volt, hogy egyedül van az úton, de tévedett.

A sofőr hamar szembesült vele, hogy a francia csendőrség (Gendarmerie) kötelékében ma már olyan sportautók szolgálnak, amelyek mozgékonyságban és dinamikában simán felveszik a kesztyűt a prémium német izomautókkal is. Az akció pillanatok alatt lezajlott, a hátrahagyott „számla” viszont sokáig kísérteni fogja a gyorshajtót.

Dávid és Góliát harca az aszfalton

Amikor a traffipax bejelzett, a hatóság azonnal ráküldte a célpontra az Alpine A110-est. Ez a pehelysúlyú, egy tonna alatti, középmotoros francia kupé egy igazi kanyarvadász, 252 lóerővel 4,5 másodperc alatt éri el a százas tempót.

A Gendarmerie összesen 26 darabot kapott ebből a típusból, amelyeket kifejezetten a gyorsreagálású egységek használnak. Az autókat kizárólag a mortefontaine-i tesztpályán speciális vezetéstechnikai kiképzést kapott csendőrök vezetik, és egyetlen jármű több mint 300 kilométernyi autópálya és autóút felügyeletét képes ellátni.

Sokba kerül ez a gyorshajtónak

Az Auto-Moto beszámolója szerint a BMW-t a helyszínen azonnal trélerre tették és telephelyre szállították, a sofőrnek pedig kapásból egy 750 eurós (átszámítva nagyjából 300 ezer forintos) bírsággal kellett szembenéznie. A francia jogrendszer azonban ennél a sebességtúllépésnél már nem ismer tréfát.

Az 50 km/h-t meghaladó sebességtúllépés kiemelten súlyos szabálysértésnek számít, amelynek az alábbi következményei lehetnek:

6 büntetőpont azonnali levonása.

A jogosítvány bevonása akár 3 évre.

Kötelező közlekedésbiztonsági utánképzés.

A maximális kiszabható bírság eléri az 1500 eurót (kb. 600 ezer forint).

A bíróság elrendelheti a gépjármű végleges elkobzását is.

Csakhogy itt olyan extrém mértékű kihágásról van szó, ami ma már bűncselekménynek minősül. Ez azt jelenti, hogy a sofőr közel 1,5 millió forintos pénzbüntetésre is számíthat, bekerül a bűnügyi nyilvántartásba, extrém esetben pedig letöltendő börtönbüntetést is kaphat.