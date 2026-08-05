A Mercedes-Benz Actros-t alapvetően a távolsági áruszállítás igényei alapján fejlesztették ki. Többféle méretben (StreamSpace, BigSpace, GigaSpace) és tengelykonfigurációban készül. Mindegyik fülke azonban a nemzetközi áruszállítás kívánalmainak megfelelően nagy belmagassággal és sofőrággyal készül.

Lehetséges, hogy hamarosan megjelenik egy újabb kabin az Actros kínálatában, ami inkább a regionális áruszállítás igényeit hivatott kielégíteni. Erre enged következtetni a iepieleaks.nl oldal, amely közzétett egy olvasó által készített lesifotót. A képen egy álcázott, vélhetően Mercedes-Benz-gyártmányú nyerges vontató látható, amely a ProCabin főbb kontúrjait viseli. A járművet német rendszámmal, egy autópályán fotózták le, amint éppen próbafutását teljesítette.

Amennyiben igazak a feltételezések, akkor az azt jelenti, hogy a Mercedes-Benz abban a szegmensben modernizál, ahol a Scania P széria, a DAF XD sorozat vagy a Volvo FM is versenyez a fuvarozók kegyeiért. A lencsevégre kapott vontató hajtásrendszeréről egyelőre nincs információ, de nem lenne meglepő, ha tisztán elektromos hajtáslánccal lenne ellátva.

Miért fontos az alacsony fülke a regionális és disztribúciós áruszállításban? Egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy jobb kilátást biztosít a vezető számára és ezáltal közvetlenebb kapcsolata lehet a teherautó környezetével. A regionális felhasználásra szánt, alacsonyabb fülke nemcsak a kilátást javítja, hanem megkönnyíti a gyakori ki‑ és beszállást is, ami a városi terítésnél mindennapos művelet. Emellett a kisebb homlokfelület kedvezőbb fogyasztást eredményezhet a rövidebb, változatos útvonalakon.

A fuvarozók számára így egy olyan Actros‑változat jelenhet meg, amely hatékonyságban és ergonómiában is jobban illeszkedik a regionális feladatokhoz. A szeptemberi hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon minden bizonnyal fény derül a rejtélyes kamion kilétére.