Annak ellenére, hogy soha nem sikerült a profi létesítmények közé emelkednie, az amerikaiak szemében a mai napig ikonikus a kaliforniai Willow Springs Raceway. 1953-ban nyitotta meg kapuit a komplexum, mely az elmúlt 62 év során Bill Huth és családja tulajdonában volt, egészen mostanáig, ugyanis 1962 óta először gazdát cserélt a versenypálya.

A Dél-Kaliforniában található Willow Springs egyike azon kevés versenypályáknak, amelyet a legtöbben egyfajta békebeli, klasszikus atmoszférájú helyszínként jellemeznének. Az évek során számtalan autóversenynek adott otthont, az utóbbi időben pedig a pályanapok (trackday) szerelmeseinek egyik legnagyobb kedvencévé nőtte ki magát. Emellett számtalan amerikai autós YouTube-videó kultikus helyszíneként is ismerhetjük.

A nagy múltú aszfaltcsíkot 2025-ben vásárolta meg a Singer Vehicle Design és a CrossHarbor Capital Partners, azzal a feltett szándékkal, hogy az autós és versenyzői közösség első számú célpontjává fejlesszék.

A Singer és a CrossHarbor egy vadonatúj projektet jelentett be, a Singer Drivers Clubot. Ez az exkluzív kezdeményezés egy zártkörű, tagsági rendszerű klubként működik majd a Willow Springs-i komplexumban, vadonatúj vendéglátói teret biztosítva.

Mindez csupán az első lépés a két vállalat azon nagyszabású tervében, hogy a dél-kaliforniai versenypályát igazi, világszínvonalú autós zarándokhellyé varázsolják. A Singer és partnerei eltökéltek abban, hogy Willow Springsből a motorsportok és az autós közösség globális központját hozzák létre.

A mintegy 240 hektáron elterülő komplexumban a pálya többféle nyomvonallal is rendelkezik. Az új tulajdonosok hangsúlyozták, hogy mind a három meglévő nyomvonal továbbra is nyitva áll majd a látogatók előtt. A jelenlegi létesítmények továbbfejlesztése már javában zajlik, hogy a vezetési élményt és a környezetet még magasabb szintre emeljék.

A létesítményen belül kap helyet a független entitásként működő Singer Drivers Club. A pilótaklub által kínált szolgáltatások között megtalálható lesz a teljes körű concierge (személyi asszisztencia), a profi vezetéstechnikai oktatás (driver coaching), valamint egy egyedi gasztronómiai program, amelyek együtt egy teljesen új, prémium kategóriás atmoszférát teremtenek Willow Springsben.

A konzorcium egyik legfontosabb ígérete, hogy ez a klub teljesen más élményt nyújt majd, mint a többi zártkörű pályanapos egyesület. A Singer csomagja révén a tagok egyetlen helyszínen belül többféle nyomvonalhoz és vezetési környezethez is hozzáférhetnek.

Ezzel biztosítják a változatosságot és a vezetési képességek fokozatos, professzionális fejlesztését. A tagok a legkülönfélébb szakágakban tehetik próbára magukat, a nagysebességű pályaautózástól kezdve a műszaki fejlesztéseken át egészen a terepezésig (off-road).

Bajnoki szintű sztárparádé

És ha ez az exkluzivitás még nem lenne elég, a Singer Drivers Club tagjai egy egyedülálló flottát is használhatnak, amely Porsche 718 Caymanokból és a még inkább pályára hangolt GT4 RS modellekből áll – mindezt profi instruktorok és telemetriai adatelemzés kíséretében. Az autósport alapjaihoz visszakanyarodva egy gokartos élményprogram is várja a tagokat, amelynek szakmai hátterét a Singer globális nagykövete, a Forma-1-es világbajnok és szakkommentátor, Jenson Button biztosítja.

A komplexum egyes részei kizárólag a tagok számára lesznek fenntartva: ilyen a Streets Paddock House és a Member Lounge, amelyekben bár, pihenőhelyiségek, öltözők, csúcskategóriás szimulátorok és konferenciatermek is helyet kapnak.