A vállalat az 540 millió euró értékű beruházással nem csupán gyártókapacitását növeli, hanem az európai piac kiszolgálása is hatékonyabbá válik.

Az új rácalmási egység – amelynek középpontjában a digitalizáció és az automatizáció áll – a vállalat legmodernebb gyáregységévé válik. A fejlesztések egyik kulcseleme a mesterséges intelligencia integrálása a terméktervezésbe.

A mesterséges intelligencia által vezérelt algoritmusok nemcsak optimalizálják a futófelületi mintázatokat, hanem teljesen új megközelítéseket is lehetővé tesznek a teljesítmény és a kopás egyensúlyának megteremtésében.

A fejlesztések kiemelt iránya az elektromos tehergépjárművek és buszok kiszolgálása. Ezen abroncsoknak az extrém nyomaték mellett a nagyobb súlyt is bírniuk kell, miközben alacsony zajszintet és gördülési ellenállást biztosítanak.