Amikor a nap kíméletlenül tűzi a karosszériát, az autó belseje már ilyenkor is pillanatok alatt pokoli katlanná változik. Ezzel a pofonegyszerű ajtós trükkel azonban gyorsan enyhíthetsz a hőségen. A legkézenfekvőbb megoldás az, ha minden ajtót kitárunk, és egy kiadós kereszthuzattal átszellőztetjük a kabint – pontosan úgy, ahogy otthon a lakásban is tennénk.

Hannah Fry, a Cambridge-i Egyetem professzora azonban egy alternatív megoldásra esküszik, amivel a hőmérséklet állítólag még ennél is gyorsabban csökkenthető. A módszer egy egyszerű fizikai elven alapul. Ahogy Fry egy videójában elmagyarázza, a trükk bevetéséhez nem kell sok minden. Az egész az áramlástan egy alaptételére épül – arra a tudományterületre, amelyből a professzor a doktoriját is írta.

Így csináld:

Engedd le a jobb hátsó ablakot.

Szállj ki az autóból.

Gyors egymásutánban nyisd ki, majd csukd be a vezetőoldali ajtót.

Ismételd meg a mozdulatot többször egymás után.

Az ajtó hirtelen és ismétlődő kinyitása jelentős alulnyomást generál a kabinban. A nyomáskülönbség miatt a túloldalon, a lehúzott ablakon keresztül a friss levegő azonnal, nagy sebességgel tódul be a helyére.

Elméletileg már két-három ismétlés elég ahhoz, hogy a teljes belső légteret kicseréljük.

A trükk valóban működik, ugyanakkor a maximális szívóhatás eléréséhez vagy több ismétlésre, vagy még lendületesebb ajtónyitásra van szükség. Az meg már egy teljesen más lapra tartozik, hogy mennyire tesz jót az ajtómechanikának és a zsanéroknak, ha folyamatosan, teljes erőből rángatjuk őket.

Ez a fajta légcsere értelemszerűen akkor a leghatékonyabb, ha a kinti levegő még érezhetően hűvösebb, mint az utastér – tipikusan tavasszal vagy ősszel, esetleg nyári hajnalokon. A nyár kellős közepén, a legdurvább kánikulában a hatás jóval kevésbé érezhető, hiszen ilyenkor kintről is csak egy újabb adag forró levegőt szippantunk be a kocsiba.

Elég furcsán fest az ember, miközben az autó mellett állva egymás után többször feltépi, majd bevágja az ajtót anélkül, hogy beszállna. Ha pedig a folyamat közben az ajtót teljes erőből a zárba is csapjuk, azzal garantáltan nem leszünk a parkolószomszédok kedvencei.

Aki siet, és nem akar az olykor lassan feléledő klímaberendezésre várni, annak a legéletszerűbb megoldás továbbra is ez: húzd le az összes ablakot, és indulj el. A menetszél pillanatok alatt kisöpri a bent rekedt forró levegőt, néhány perc elteltével pedig a klímakompresszor is felveszi a ritmust, és ha minden oké, akkor hamar hűvös levegőt kezd fújni.