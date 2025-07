Az elmúlt napok tapasztalatai alapján az idei nyár is rekordot döntő meleggel kerül be a történelemkönyvekbe. Ha elég szerencsés vagy, és van egy működő légkondicionálóval felszerelt autód, akkor növelje akárhogy is a fogyasztást, mindig be fogod kapcsolni.

A Consumer Reports mérnökei közzétettek néhány tippet, amelyek segíthetnek ebben a perzselő hőségben.

Indulj amint lehet lehúzott ablakokkal

Minden autótulajdonos tudja, milyen érzés beülni egy forró autóba, amely órákig pörkölődött a napon. Bár jó ötletnek tűnhet beindítani az autót, és hagyni egy ideig alapjáraton járni, mielőtt elindulsz, hogy a klíma lehűtse az utasteret, ez nem a legjobb módja az autó lehűtésének.

Az ilyen „előhűtés” helyett a szakértők azt javasolják, hogy a vezetés megkezdése után kapcsold be a klímát, és húzd le az összes ablakot 10 vagy 20 másodpercre, a szellőzést pedig állítsd az alsóbb régiókba.

Ez nemcsak a nap által felforrósított, nyomasztóan meleg levegőtől tisztítja meg az utasteret, hanem lehetővé teszi, hogy az autó klímarendszere elérje a teljes teljesítményt. Ennek az az oka, hogy a légkondicionáló kompresszorok jobban működnek, amikor a motor magasabb fordulatszámon pörög. Az első pár méteren a klíma még amúgy sem hűti le kellő mértékben a levegőt, így a forró „réteg” kitakarításával csak segítjük a belső tér lehűtését.

A legalacsonyabb értékkel hűts

Ha az autód klímaberendezése digitális kijelzővel lehetővé teszi a hőmérséklet beállítását, akkor csábító lehet a kellemesen hűvös 18 fokot belőni, de ez nem a legjobb módja az autó lehűtésének extrém körülmények között.

Helyette inkább tekerjük addig a kapcsolót, állítsuk az érintőképernyőn az értéket amíg a „Low -alacsony ” (néha „Lo”-ként írva) beállítás megjelenéséig. A Consumer Reports szerint ez segít maximalizálni az autó hűtését. Ha magasabb hőmérsékletet állítasz be, valójában arra kényszeríted a rendszert, hogy újra felmelegítse az első körben alaposan lehűtött levegőt, ami több erőfeszítést és több üzemanyagot igényel.”

Használd okosan a belső keringetést

A klímavezérlő panelen található gomb, amelyen egy autó körvonala látható egy kör alakú nyíllal, ez a belső keringetés gombja. Amikor megnyomod, az autód az utastérből veszi a levegőt, és keringeti a klímarendszeren keresztül. Ha a gomb nincs kiválasztva, az autód a kintről származó levegőt használja, lehűti, és a belső térbe fújja.

Ha a hátsó ülésen is vannak utasaid, a legjobb, ha kikapcsolod az autó belső keringetését, hogy maximalizáld az egész belső tér hűtését. A belső keringető rendszer általában az első ülések lábteréből szívja a levegőt, így az első üléseket hűvösebben tarthatja, de a hátsó üléseken nagyobb valószínűséggel lesz fülledt és meleg a levegő.

Ez megváltozhat, ha az autódban vannak hátsó légbeömlők, de ha a hátsó üléseket kell hűtened, és nincsenek hátsó szellőzőid, hagyd kikapcsolva a belső keringetés gombját.

Start-stop: kikapcsolva!

A legtöbb modern autó rendelkezik automatikus start-stop rendszerrel, amely javítja az üzemanyag-hatékonyságot és csökkenti a károsanyag-kibocsátást. A hibrid elektromos járművekben a benzinmotor leállhat anélkül, hogy akadályozná a légkondicionáló rendszer működését, mivel elektromosan működtetett légkondicionáló rendszerük van. Amikor egy kizárólag benzinnel hajtott jármű leáll egy piros lámpánál, a légkondicionáló kompresszor leáll, és a hideg levegő áramlása megszakad.

Ez a probléma kevésbé érezhető, ha autópályán vagy hosszú távon utazol, de ha dugóban araszolsz, vagy akár egy piros lámpánál ragadsz nagy hőségben, észre fogod venni, hogy a légkondicionáló rendszer nem működik, amikor állsz. Kapcsold ki a start-stop rendszert, hogy a hideg levegő folyamatosan áramoljon.

Ellenőrizd a pollenszűrőt

Ahogy a neve is sugallja, a pollenszűrő szűri azt a levegőt, amelyet a klímarendszer az autó belsejébe fúj. Sok modern autóban a pollenszűrő a kesztyűtartó hátsó részén található. Ha a tiéd nem a kesztyűtartóban van, egy gyors Google-keresés általában segít megtalálni.

Vedd ki és ellenőrizd: ha levelek és egyéb törmelékek ragadnak bele, és nagyon piszkosnak tűnik, jobban jársz, ha kicseréled egy új szűrőre. A tiszta pollenszűrő biztosítja, hogy a légkondicionáló rendszered a lehető legtöbb hideg levegőt tudja mozgatni.

Villanyautók: egy csendes világ

A hibridekhez hasonlóan az akkumulátoros elektromos járművek is elektromosan működtetett légkondicionáló kompresszorral rendelkeznek, aminek számos előnye lehet a hagyományos rendszerrel szemben. Az ilyen rendszereknél az előkondicionálás hatékony taktika az autó lehűtésére, amit sok esetben egy mobiltelefonról, akár applikáción keresztül el lehet végezni.

A légkondicionáló működtetése egy villanyautóban némileg csökkenti a megtehető kilométerek számát, de a legmodernebb konstrukciókban már nem komoly mértékű a különbség. Az elektromos autóknak is van belső keringetési módja és pollenszűrője, tehát ha maximalizálni szeretnéd a villanyautód légkondicionálójának teljesítményét, ellenőrizd a pollenszűrőt, és kapcsold ki a belső levegőkeringetést.