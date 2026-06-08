Ha a vizuális típusok táborát erősíted, és eddig nehezen tudtad elképzelni, mi is történik pontosan egy dízelmotor hengerében egy-egy ütem alatt, akkor a Warped YouTube-csatorna zseniális kísérlete pont neked szól.

Ez a szemléltetőeszköz extrém, 25:1-es sűrítési arányra képes, ami egyáltalán nincs messze a valódi dízelmotoroknál alkalmazott értékektől.

Mivel az oxigén adott a hengerben, a brutális sűrítés pedig hatalmas hőt termel, már csak a megfelelő tüzelőanyagra van szükség a robbanáshoz. Izgalmas történelmi adalék, hogy a kísérletben először használt elszenesített pamut erősen rímel Rudolf Diesel legkorábbi, szénporral végzett kísérleteire, amelyek hosszú és rögös úton végül elvezettek a ma ismert modern dízelmotorokig. Szerencsére a videós hamar átvált a pamutról a valódi gázolajra.

A leglátványosabb rész a folyékony üzemanyagnál következik. Jóllehet az első gázolajos próbálkozás még nem adta vissza a várt vizuális hatást, de a második kísérlet már tökéletesen, lassított felvételen mutatja meg a dízelgyújtás működési elvét. A videón 5:53-nál tisztán kivehető a lefelé haladó, majd gyönyörűen terjedő lángfront.

Ha megnézzük a két fő üzemanyag öngyulladási hőmérsékletét (azt a minimális hőfokot, ahol külső forrás nélkül is meggyulladnak), azt látjuk, hogy a gázolaj öngyulladási pontja jóval alacsonyabb, mint a benziné. Így egy hengerbe zárt, a sűrítéstől felforrósodott levegőtömeg épp elég ahhoz, hogy a befecskendezett dízel üzemanyag azonnal, magától belobbanjon.

Technikailag persze a benzin is képes az öngyulladásra, ha a hőmérséklet és a nyomás elég magas, de egy hagyományos Otto-motorban ezt mindenáron el akarjuk kerülni (ezt hívjuk pusztító kopogásos égésnek). Pontosan ezért írják elő a nagy sűrítésű, sportosabb benzinmotoroknál a magasabb oktánszámú, nehezebben öngyulladó üzemanyagok használatát.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a mérnökök ne kísérleteztek volna a benzin kompressziógyújtásos felhasználásával, felrúgva a hagyományos szabályokat. A legjobb modern példa erre a Mazda Skyactiv-X motortechnológiája.