A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. augusztus 3-tól megszünteti a budapesti taxik ötperces díjmentes áthaladási lehetőségét a területén lévő parkolókban. Ezt azt jelenti, hogy a taxiknak 800 forintos díjat kell fizetniük a napi második reptéri behajtásuktól (az első ingyenes 5 percen belüli távozás esetén).

A taxisok szerint a Budapest Airport döntésének következménye az lenne, hogy a taxik jelentős része a terminál főépületi bejáratától 1100 méterre lévő taxiparkolóban tudja az utasokat kitenni, felvenni. Ez az állítás azért furcsa, mert augusztus elsején lép hatályba a budapesti taxirendelet módosítása: ez nemcsak módosított tarifákat tartalmaz, hanem azt is, hogy reptéri fuvar esetén az alapdíj 1300 helyett 2100 forint – vagyis pont a kifogásolt 800 forinttal magasabb.

A budapesti taxik ötperces díjmentes áthaladási lehetőségének megszüntetését csütörtökön közleményben nehezményezte a Fővárosi Taxi Egyesület. A Budapest Airport válaszolt, és kifejtette: a társaság szerint augusztustól egy olyan, számos nemzetközi repülőtéren már bevezetett gyakorlatot alkalmaznak, amely az infrastruktúra-használat költségeinek átlátható és méltányos megosztását szolgálja.

A kizárólag engedéllyel rendelkező járművek számára fenntartott terület használati feltételeinek egységesítésére a kapacitások optimalizálása, a forgalomirányítás javítása és az utasbiztonság növelése érdekében kerül sor – írták.

Az egységesítés kizárólag a Budapesten regisztrált taxik esetében jelent változást, hiszen minden más szolgálató eddig is díjfizetés mellett hajthatott be az engedéllyel rendelkező járművek számára fenntartott területre. A Budapest Airport szerint tehát valójában egy kivételt szüntetnek meg, egyenlő feltételeket teremtve a szolgáltatók között.

A társaság a fővárosi taxikra vonatkozó kivétel megszüntetésével megvárta a fővárosi döntést az alaptarifa emelésével kapcsolatban, biztosítva, hogy a tarifaemelés kiegyensúlyozza a repülőtéri behajtási díjat. A taxisofőröknek a repülőtéri fuvarokkal így nem keletkezik plusz költségük, ugyanakkor megvalósul a szolgáltatókra vonatkozó szabályozások egységessé tétele is – írták.

A közlemény szerint a repülőtér-üzemeltető július végén a taxitársaságok képviselőivel is egyeztetett, amelynek során rugalmas megoldásokat ajánlott fel a szolgáltatóknak. A jövőben a Budapest Airport nyitott a párbeszéd folytatására a taxitársaságok képviselőivel az új rendszer finomhangolása érdekében – jelezték, kiemelve, hogy az egységes rendszer hosszú távon is biztosítja a repülőtéri közlekedési infrastruktúra fenntartható működését.

A Fővárosi Taxi Egyesület javasolta a Budapest Airportban 80 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező kormánynak, hogy szólítsa fel a repülőtér üzemeltetőjét a végrehajtás felfüggesztésére addig, amíg nem történnek meg a megfelelő törvényi, rendeleti és technikai módosítások az átálláshoz.