Immáron években mérhető az az idő, amióta a Red Bull első autója, az RB17 bemutatkozására várunk. A Forma–1-es csapatot is működtető energiaital-gyártó még 2022-ben kürtölte világgá, hogy nagy fába vágja a fejszéjét, majd két évvel később, 2024 júliusában meg is érkezett a hiperautó, amiben a Red Bull elmondása szerint több mint 20 év F1-es technológiájára épül.

Úgy, hogy a projekt atyja, Adrian Newey azóta már távozott is a Red Bull kötelékéből, azonban annak ellenére, hogy technikai igazgatói és csapatvezetői szerepben már a rivális Aston Martint erősíti, az RB17-essel a mai napig nem szakított. Annyira nem, hogy benne volt a keze a hipersportautó 2.0-s, kvázi véglegesített változatában is, melyet a napokban mutattak be.

The Red Bull RB17’s final form has landed! Swipe to take a look 👀 Watch the exclusive video ➡️ https://youtu.be/T9eOMEX6ZeI ﻿ ﻿#V10 #RedBullHypercar #RB17 #V10Hypercar #15000rpm Posted by Top Gear on Friday 2 January 2026

„Adriant továbbra is érdekli, mi történik. Bizonyos mértékben mindig megkaptuk tőle, amire szükségünk volt, így tudjuk, hogy milyennek szerette volna látni az autót. Mindemellett mindig el tudjuk érni, ha szükségünk van rá” – magyarázta Rob Gray, a Red Bull Advanced Technologies technikai igazgatója a Top Gear hasábjain.

Látványos változásokban nincs hiány, az egyik legszembetűnőbb a hokiütő formájú első LED-fényszórók, amik sokkal természetesebb arcot kölcsönöznek a kocsinak. Ezen kívül újraszabták a hűtőnyílásokat, míg hátul, a motorborításon egy uszonyszerű szárny jelent meg. Jelenlegi formájában az RB17 kisebb lett a korábbi prototípusokhoz képest, viszont méreteiben továbbra is közel áll egy modernkori Forma–1-es autóiéhoz.

Összehasonlítás gyanánt mutatjuk az RB17 korábbi változatát – a képre kattintva galéria nyílik:

9 fotó

A kétüléses, karbonszálas Red Bull hajtásáról a Cosworth által fejlesztett, szívó V10-es blokk gondoskodik, ami percenként akár 15 000-et is forog. Egy kisebb villanymotorral kiegészülve a 4,5 literes erőforrás összteljesítménye meghaladja az 1200 lóerőt, és mivel egy összesen 900 kilogrammos saját tömegű modellről beszélünk, F1-es köridőket és 350 km/óra feletti végsebességet várnak tőle.

A tervek szerint 2027 tavaszán indul a sorozatgyártás, melynek során összesen 50 példány készül az RB17-ből, mindegyik személyre szabva – annak ellenére, hogy a hiperautó közúton nem lesz használható, 5 millió angol fontot kérnek el érte, ami az aktuális árfolyamon 2,2 milliárd forintnak felel meg. Cserébe a tulajdonosok különleges pályanapokon vehetnek részt, valamint szimulátorozásra és egyéb eseményekre is meghívják őket.