Miután a koronavírus-járvány az előző két – sőt, részben még az idei – Forma-1-es szezonba is belekavart, az új szabályok csak idén léptek életbe. Ennek következtében tavaly az előző évivel szinte megegyező autókat használtak, ennélfogva a Red Bull 2021-ben RB16B-ként futtatta azt, amit idén az RB18 követett. Kimaradt így a sorból az RB17, de mint kiderült, pótolják ezt a „hiányosságot”, való igaz, nem F1-es autó formájában.

A Red Bull bejelentette, hogy 2025-ben mutatkozik be az RB17, ami egy hibrid hiperautó formájában valósul meg. Az 1115 lóerős technika teljesítményben sem lesz messze a királykategória formaautóitól, talán egy picit erősebb is lesz ebben a tekintetben – ugyanakkor lényeges különbség, hogy amíg a versenysportban már 2014-ben V6-os hibrideket használnak, itt a hajtás alapját egy V8-as erőforrás adja majd.

