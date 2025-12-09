Vasárnap az Abu-dzabi Nagydíjjal lezárult a 2025-ös Forma-1-es világbajnokság, de a csapatok még maradtak a pályán, hiszen kedden a közös gumi- és ifjoncteszt várt a mezőnyre.

Az F1 gumiszállítója ma bemutatta a 2026-ra szánt abroncsait, melyek amellett, hogy új, stilizált kockás zászlós díszítést kapnak, 30 mm-rel keskenyebb futófelületet és 10 mm-rel kisebb átmérővel rendelkeznek majd, hogy passzoljanak a radikálisan átalakuló autókhoz. Jövőre az ideinél eggyel kevesebb, öt keverék – C1-től a C5-ig – lesz a kínálatban, melyek a milánói gyártó ígérete szerint jobban elkülönülnek majd egymástól a teljesítményt, kopást illetően.

A gumik legfrissebb, utolsónak szánt prototípusait az F1-es csapatok legalább egy-egy állandó versenyzője vitte ma pályára, hogy aztán a tervek szerint jövő hétfőn hivatalosan is homologizálják a 2026-os keverékeket.

A gumik próbálgatása mellett a mai nap volt az utolsó idei lehetőség, hogy a csapatok F1-es autóba ültethessék tesztpilótáikat, ifjoncaikat. Az állandó versenyzők közül a vasárnap megszerzett világbajnoki címét arany sisakfestéssel ünneplő Lando Norris, a Mercedesnél Kimi Antonelli, a Red Bullnál a 2026-ra előléptetett Isack Hadjar, a Ferrarinál mind Charles Leclerc, mind Lewis Hamilton, a Williamsnél Carlos Sainz és Alex Albon, a Racing Bullsnál Liams Lawson és új csapattársa, Arvid Lindblad, a Saubernél Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto, az Alpine-nál Pierre Gasly vezetett.

A fentiek a 2026-os szabályokhoz igazított öszvérautókat vezettek, a leggyorsabb közülük az aktív aerodinamikás első szárnnyal köröző Antonelli volt.

Az ifjoncok-tesztpilóták közül az Aston Martinban ülő Jak Crawford futotta a leggyorsabb kört, míg a Haas Toyota-támogatású japánja, Hirakava Rjó délelőtt autótöréssel hívta fel magára a figyelmet.

Érdemes hangsúlyozni, a külső szemlélők számára, az erőviszonyokat tekintve az égvilágon semmit nem jelentenek az eredmények, az öszvérautóknál a Pirelli diktálta a tesztprogramot, míg a többiekkel teljesen eltérő feladatokat végeztethettek, bármilyen etapokat futtathattak a csapatok.