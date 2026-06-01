Július 4-én rajtol és július 26-án ér véget a 2026-os kiírása a Tour de France-nak, a világ leghíresebb kerékpárversenyének. A háromhetes megmérettetés idén is biztosan rengeteg figyelmet kap, mind az út szélére kilátogató nézőktől, mind a tévés közvetítéseken keresztül.

A helyszíni nézők azonban mindig többet kapnak az élményből. Nem csak azért, mert az orruk előtt húznak el a kerékpársport nagyjai, hanem azért is, mert mire a mezőny elhalad előttük, már látták a szponzorok autókaravánjának felvonulását, és elcsíphettek egy-két repicuccot.

Az ilyen karavánokban rendre felbukkan egy-két extra autó is, ráadásul most egyedülálló alkalom nyílik arra, hogy valaki egy ilyet vezessen is. Az egyik francia szponzor, az E.Leclerc üzletlánc ugyanis sofőrt keres karavános autójához, melyet gyakorlatilag

mozgó karfiollá alakítanak.

Az autó még nem öltött végleges formát, azaz még nem lehet tudni, hogy hogy fog kinézni pontosan, de várhatóan egy hagyományos villanyautóval kell leautóznia valakinek közel 3500 kilométert 21 nap alatt. Az elvárások nem nagyok, legalább 3 éves B-s jogsit várnak el, meg azt, hogy ne okozzon gondot egy 40 autós konvojban a közlekedés.

Az E.Leclerc egyébként szereti látványosan felöltöztetni karavános autóját, ahogy az a nyitóképen is látható. 2025-ben konkrétan egy heggyé alakított gépjárművön tűnt fel a logójuk. Önmagában ez nem volt furcsa, tekintve, hogy ők szponzorálják 2019 óta a pöttyös trikót, mely a hegyeket legjobban teljesítő kerékpárosnak jár.

Az idei Tour de France egyébként Spanyolországból, Barcelonából rajtol. A mezőny átkel aztán a Pireneusokon és belép Franciaországba, ahol délről szépen elindulnak az ország közepe felé. Féltáv után kelet felé indulnak, hogy az Alpok nehéz hegyeit megmásszák, mielőtt a fináléra vissza nem térnek Párizsba.

Ha már Tour de France, ez a sztori neked sem maradhat ki: