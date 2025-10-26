A bolondozás belül is folytatódik, a tesztautóban világos, kék, és sárga elemek egyvelege várta az utasokat.

A műszeregység körüli átlátszó keret a legendás, torinói Fiat-gyár tetején található tesztkör formáját idézi meg, még kis Panda is került rá. Ugyanez a forma öleli a középkonzol mobiltartóját és a menetválasztó kapcsolót.

A bambusz is feltűnik mint alapanyag, a kesztyűtartó mellett ebből az anyagból formált kis tárolót kapunk a jobb oldali ülés előtt. A sok ívet merész szögletességgel törik meg a szellőzők, a kormány pedig szó szerint az 1980-as évekből esett az ölünkbe, persze itt is elrejtették a régi Fiat logót az új mellé.

A világos színek segítik otthonossá tenni a teret, az első sor így nem tűnik szűknek, tisztes ablakfelületekkel megfelelő fejtérrel tágas, nincs bunkerszerű hangulata.

Az ülések puhább tömésűek, a kidolgozásuk jó, oldaltartásuk kevés az integrált fejtámla pedig nem a sportosságot, hanem a spórolást mutatja.

Vicces kiegészítő a Panda feliratú kis kacattartó amit az ajtózsebekbe lehet illeszteni. Ezeket azonban óvatosan kell használni, mert az ajtót borító műanyag rém könnyen karcolódik. Itt pedig elérünk a Grande Panda árnyoldalához.

Az olcsóságot fel lehet dobni ötletekkel, praktikummal, de elfedni teljesen lehetetlen: a műanyagok nagyon könnyen karcolódnak, akár az ajtón, vagy a középkonzolon, az illesztések pedig nem mindenhol futnak egy síkban, konkrétan akadnak sarkos, élesebb pontok a műszerfalon.

Úgy tűnik ezen a téren is a nyolcvanas évek olasz autóinak szellemét hozták vissza, ha akaratlanul is.

A két kijelző képe némileg színesebb, mint az ugyanazt a szoftvert futtató (Opel Frontera, Citroen C3) típusokban, de funkcióit tekintve ugyanolyan puritán, a leghasznosabb azonnal a vezeték nélküli mobiltükrözésre váltani, ami könnyedén és gyorsan működik.

Fájó hiány az átlafogyasztás kijelzése, ilyen adatot nem oszt meg velünk a rendszer, be kell érnünk a megtehető kilométerek számával.

Az érintőképernyő mellett szerencsére meghagyták a komplett kílmakonzolt, minden funkciót valódi gombokkal érünk el, és ennek működés teljesen természetes és egyszerű. A hangerő tekerőgombját hagyhatták volna meg, ez csak a kormányról, vagy képernyőről érhető el.

A magas dobozforma egész élhető második sort eredményez, természetesen négy méteren nem lehet tánctermet összehozni, de a fejtér meglepően jó, és a lábaknak is van hely, igaz az ülőlap kurta, és a gyári leírás szerint “családi szállító”, illetve “öt embernek kényelmet nyújtó” beltér inkább négy személynek való, de nekik akár hosszabb utakra is.

Ekkora méretben ma már a 361 literes csomagtartó nem meglepő, a meglehetősen nagy perem mögött levő üreg a lehető legegyszerűbb kialakítású, akinek nagyobb tér kell, a hibriddel jobban jár, abba 412 liternyi cucc fér el.