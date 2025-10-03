A Citroën ë-C3 és a Citroën ë-C3 Aircross magyarországi kínálatában egyaránt megjelent egy-egy új változat a napokban. Az előbbi olcsóbb, az utóbbi drágább irányba bővített, a fő különbség mindkét esetben az akkumulátor, de járulékos változások is vannak.

Citroën ë-C3 Comfort Range

Az eredeti Long Range, azaz nagy hatótávolságú variáns mellé sorol be most az „optimalizált” hatótávolságú modell. A 44 kWh kapacitású akkumulátor helyett 30 kWh-ásat kapunk, így az elméleti hatótávolság 320 kilométerről 212-re csökken – ez a vegyes használatra vonatkozó érték, városban jellemzően messzebb mennek el egy feltöltéssel a villanyautók, ezért is ajánlja elsősorban városhatáron belüli használatra ezt a változatot a Citroën. A villanymotor ugyanaz a 113 lóerős darab, amelynek azonban (a kisebb akku miatt) valamivel kisebb tömeget kell mozgatnia.

A kisebb hatótávolság mellett a 100 kW-ás gyorstöltő támogatása is hiányzik az egyszerűsített változatból. Ha szeretné az ügyfél, vásárolhat DC töltő kompatibilitást, de csak 30 kW teljesítményig. Ez aligha gonoszságból ennyi, inkább a lítium-vasfoszfát akkumulátor adottságai indokolják a korlátozást. A fedélzeti váltóáramú töltő itt is 7,4 kW-os, akárcsak a nagyobb akkunál, a 11 kW-os megoldás opciós.

A lemondásokért cserébe pontosan egymillió forintot spórolhatunk (illetve félmilliót, ha nem magánemberként, hanem cégként vásárolunk), azaz a Citroën ë-C3 Comfort Range induló ára 8 990 000 Ft.

A Citroën ë-C3 versenytársai

A jelentősen kisebb (398 cm helyett 362 cm hosszú) Leapmotor T03 jelenleg 7 790 000 forintért, magánvásárló számára 7 490 000 forintért hozható el, a Dacia Spring pillanatnyilag csak Cargo (áruszállító) kivitelben elérhető Magyarországon. A bruttó 42 kWh-ás akkuval szerelt, 120 lóerős Renault 5 E-Tech Electric (392 cm) listaáron 11 399 000 Ft-ba kerül, ebből jelenleg 400 ezer forint kedvezmény jön le. A 399 cm hosszú Fiat Grande Panda 10 190 000 Ft-tól hozható el, ennyi pénzért 113 lóerős villanymotort és 44 kWh-os akkumulátort kapunk (ezek nem ugyanakkorák, mint a Citroënben, hanem ugyanazok a komponensek.) A szintén 3,99 méteres kínai BYD Dolphin Surf belépő verziója 30 kWh-ás akkuval és 88 lóerős villanymotorral 8 090 000 Ft-tól elérhető, amit bevezetőül 100 ezer forint jelképes engedménnyel szorított le 8 millió alá az importőr. A 383 centiméteres Hyundai Inster legolcsóbban 9 999 000 Ft-ért vihető el, ezért 42 kWh-ás akkumulátort és 97 lóerős villanymotort kapunk.

ë-C3 Aircross Long Range

Az ë-C3 Aircross szabadidőjármű (439 cm) esetében pont fordított a változás: az eddigi 44 kWh kapacitású akku mellett jelenik meg a nagyobb, 54 kWh-ás opció. Ennek elméleti hatótávolsága eléri a 400 kilométert (a WLTP norma szerint), míg az eredeti akku 300 kilométernyi autonómiát biztosít. A villanymotor ugyanaz a 113 lóerős egység, mint az ë-C3-ban.

A nagyobb hatótávolságú variáns induló ára 10 990 000 Ft, ami 800 ezer forinttal több, mint az alapakkumulátoros kivitelé. Felszereltségben és egyebekben nincs eltérés.