Hagyományos kilincseket markolva, tágas ajtónyíláson át juthatunk be az új Opel Frontera utasterébe. A befelé vezető út problémamentes, nem úgy kifelé. A küszöbök annyira kilógnak oldalra, hogy eleinte minden kiszállásánál végig töröltem a nadrágommal.

Míg a külsőn nem érezni, az utastérben jelen van az árérzékeny kialakítás. Az ajtópanelek, a műszarfal alsó része és a középkonzol isolcsó műanyagokból épül. A szellőzők kialakítása is azt mutatja, hogy a cél az lehetett, hogy működjön, a designra fordítható költségek más helyre kerültek. Kissé oldja ezek szerény kialakítását a könyöklök – újhasznosított anyagból készült – szövet betéte és szürkére fényezett rész a műszerfalon.

Ugyanakkor ezeken néhány nap után túllendülhetünk, mert az ülések tetszetős kárpitot kapnak, a kormány mutatós és a fogása is kellemes. Összességében otthonosan érezzük magunkat benne.

Olcsó hangulatához képest, meglepően jó kialakítású a vezetőülés, alapvetően komfortos a középső része, de csípőtájékon az oldaltámasza feszesebb, az ülőlap még éppen elég hosszú. Alapállása is szabadidő-autósan fentebb van, így a lábszárunk lefelé mutat, hosszútávon is kényelmet adva. Sajnos a vezetőüléssel szemben a jobb oldali üléshez nem jár ülésmagasság állítás, viszont az ülőlap alapállapota magasan van, így szinte mindenki a sofőrnél magasabban ül, 180 centisen már kellemetlenül közel a tetőhöz.

Magam mögött (178 cm) kényelmesen elférek a második sor ülésein, amelyek feszesebb tömésűek, mint elöl. Nagyjából 7-8 centi maradt még a térdem előtt és 8-10 centi a fejem felett. Sajnos szellőző nem jutott ide.

Kellően hajlékonynak kell lennünk, ha a – 330 ezer forintért extraként kínált – harmadik sorba bemásznánk, a második sor előrehajtása után. Én magam is bepréselődtem ide: fizikailag lehetséges, de a mellkasom előtt volt a térdem, miután az ülőlap a padlóhoz közel fekszik. Kisebb gyermekeknek alkalmas, akár közepes hosszúságú utakra is. Fejtér akad elég, de kissé lehangoló a hely, hiszen oldalra nem nagyon látni ki.

Érthetetlen, hogy miért nem tologathatóak a második sor ülései sínen, akkor könnyedén alakíthatnánk úgy, hogy leghátul is nagyobb legyen a tér.

A harmadik üléssorhoz is jutott egy-egy pohártartó és egy USB-C csatlakozó is. Utóbbiból találunk kettőt a második sorban és egyet az első utasok számára is. Ugyanakkor a műszarfal alsó részében vezetéknélküli töltőfelületet is kialakítottak. Ide is rakhatjuk apróságainkat, de az utas előtt is fut egy polc. Pakolhatunk még az – elég keskenyre szabott – könyöklő alatti rekeszbe, a váltókar előtti pohártartókba és a tárgyakat csupasz belsővel fogadó ajtózsebekbe is.

A komfortot három fokozatban állítható ülésfűtés és kormányfűtés javítja, amelyek jól jöttek a februári hidegben. Külön öröm volt az első szélvédőfűtés, amely fél perc alatt leolvasztotta a jeget.

Mivel ez a GS, azaz a jobban felszerelt változat, a vezető előtt és a középkonzolon egy-egy 10 colos kijelző található, amelyek együtt alkotják az Opel úgynevezett Pure Panel rendszerét. Az alapmodellbe csak egy telefontartó jár és a mobil eszközünkről lehet alkalmazáson keresztül egyes funkciókat kezelni.

A képernyő menüi nagyon egyszerű kialakításúak. A vezető előtt is változtatható képű, így az üzemanyagtank töltöttségén, a sebességen túl láthatjuk az energiaáramlást az akkumulátor, a motorok és a kerekek között vagy nézhetjük a fedélzeti számítógép adatit. Szűkre szabták az infókat, napi km számláló például nincs.

Visszafogott grafikára és egyszerű menü jellemezi a fedélzeti rendszert, amely pillanatok alatt kitanulhatunk. Felokosíthatjuk, ha csatlakoztatjuk a telefonunkat, miután vezeték nélkül kezeli a Apple CarPlay és Android Auto szoftvereket. Mivel a hangerőszabályzás a menübe került, így telefontükrözéskor csak a kormány hagyományos gombjaira számíthatunk.

Nem rejtették a menübe a szellőzést sem, így a magasabb felszereltségben már nem manuális, hanem egyzónás automata klíma, az ülés és kormányfűtés hagyományos gombokkal szabályozhatóak.

Míg az ötszemélyes változat csomagtartója 460 literes, a hétülésesé 330 liter, ha a harmadik sor üléseit lehajtjuk. Ha minden ülést használnánk, akkor minimális hely marad hátul, egy-két szatyornyi helyre pakolhatunk. Kár, hogy nem lehet kivenni az üléseket.