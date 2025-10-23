A korábbi, gömbölyded megjelenés helyett a jelenlegi Citroen C3 Aircross sokkal sarkosabb, szögletesebb dizájnt kapott. Ebből a szögletes környezetből mondjuk pont kilóg a tekintélyes méretű, retró ízű márkaembléma az autó elején. Aminek a mintája az orron lévő fényes fekete műanyagcsíkon, illetve egy szinttel lejjebb, a hűtőrács formáján is feltűnik.

A fényszórók LED-esek, jellegzetes a nappalifény csíkja is, és került a fehér kasztnira néhány vékony piros díszcsík is, ami egész feldobja az összképet. A díszcsíkból többféle színű létezik, nem kötelező a pirosat választani. Kifejezetten terepjárós hangulatú az autó megjelenése, amire a szögletes, marcona orron kívül a 200 milliméternél is nagyobb szabad hasmagasság is ráerősít.

Oldalról az elmaradhatatlan műanyagozás is megvan, ami a kerékjárati íveket és a küszöböt érintette, hátul pedig ismét jön a fényes fekete műanyagbetét, a hatalmas emblémával, Aircross felirattal kiegészítve. A kilincsek feketéje idegennek tűnhet a fehér alapon, de meg lehet szokni azt is. Bár kisautós alapokra épül a C3 Aircross, mégis a kompakt ligában játszik a méreteivel. Kasztnija 4395 milliméter hosszú, 1850 / 2020 mm széles, 1660 mm magas, a tengelytávolsága pedig 2672 mm. Felniből 17 colosak érhetők el az autóhoz.