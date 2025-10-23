A hazai piac egyik legjobban pörgő és modellekkel tisztességesen ellátott szegmensében próbál szerencsét a Citroën kisautós alapokra – Smart Car Platform – épülő, de belterét, kényelmét tekintve már kompaktnak is beillő szabadidő-autója, a C3 Aircross. Ez még önmagában nem feltétlenül elég a sikerhez, azonban a belső tér mérete, kényelme, és az akár hétszemélyes utastér opciója mellett van még egy fontos dolog, amiben nagyon jó a modell. Hamarosan kiderül mi is az…
Külső
A korábbi, gömbölyded megjelenés helyett a jelenlegi Citroen C3 Aircross sokkal sarkosabb, szögletesebb dizájnt kapott. Ebből a szögletes környezetből mondjuk pont kilóg a tekintélyes méretű, retró ízű márkaembléma az autó elején. Aminek a mintája az orron lévő fényes fekete műanyagcsíkon, illetve egy szinttel lejjebb, a hűtőrács formáján is feltűnik.
A fényszórók LED-esek, jellegzetes a nappalifény csíkja is, és került a fehér kasztnira néhány vékony piros díszcsík is, ami egész feldobja az összképet. A díszcsíkból többféle színű létezik, nem kötelező a pirosat választani. Kifejezetten terepjárós hangulatú az autó megjelenése, amire a szögletes, marcona orron kívül a 200 milliméternél is nagyobb szabad hasmagasság is ráerősít.
Oldalról az elmaradhatatlan műanyagozás is megvan, ami a kerékjárati íveket és a küszöböt érintette, hátul pedig ismét jön a fényes fekete műanyagbetét, a hatalmas emblémával, Aircross felirattal kiegészítve. A kilincsek feketéje idegennek tűnhet a fehér alapon, de meg lehet szokni azt is. Bár kisautós alapokra épül a C3 Aircross, mégis a kompakt ligában játszik a méreteivel. Kasztnija 4395 milliméter hosszú, 1850 / 2020 mm széles, 1660 mm magas, a tengelytávolsága pedig 2672 mm. Felniből 17 colosak érhetők el az autóhoz.
Belső
Azt, hogy olcsó autóban ülsz, legfeljebb a rengeteg, egyszerű műanyag árulja el az utastérben. A hangulaton ezt egyáltalán nem érezni, a szürke belső, a színes kiegészítők, textilbetétek, formák hamar elfeledtetik a rideg műanyagok jelenlétét. Az ajtózseb fehérje – nem biztos, hogy praktikus, de jól néz ki – a műszerfal, vagy a klassz kárpitozású ülések bronz betétjei mind ilyenek.
Aránylag kisméretű kormánya jó fogású, a divatnak megfelelően alul-felül kissé lapított, műszerfala pedig csak egy vékony csík, de a fontosabb információk ezen is elférnek. Középkonzoljának tetején nagy monitor trónol, nem túl összetett menüvel, egyszerű grafikával. Jó hír, hogy a klímavezérlésnek, ventilátornak saját gombjai vannak, és az első-hátsó ablakok párátlanításának bekapcsolásához sem kell érintőképernyőhöz nyúlni. Ülései jól, vastagon párnázottak, és hosszú távon is kifejezetten kényelmesek.
A hatalmas hátsó ajtó miatt a második sor elfoglalás is könnyű. Muszáj is nagynak lennie, hiszen három üléssorral, hétszemélyesként is megvásárolható a típus, 390 ezer forintos felárért. A hátsó sorban 12 voltos csatlakozó, két darab USB-C töltőpont, apró kis tárolórekesz és tisztességes világítás könnyíti meg az életet és slussz. Persze mindezt a szörnyű nagy láb- és fejtér mellett.
Csomagtartója ötszemélyesként 460 literes, lehajtott hátsó üléstámlákkal pedig 1600 literes. Hátul többszintes padló, mélyebb rekeszek, szatyorakasztó és világítás könnyíti meg a csomagszállítást. A ledöntött üléstámlákkal és a magasabb pozícióban rögzített padlószinttel sík felület alakítható ki a csomagtartóban.
Technika
Jelenleg benzinesként és elektromosként létezik a Citroën C3 Aircross. A benzinesből kétféle érhető el, mindkettő alapját az 1199 köbcentis, háromhengeres, turbós motor adja, csak az egyik 100, a másik 145 lóerős, utóbbiban pluszban hibrid rendszer is működik, onnan a plusz teljesítmény. Elektromosból kettő található az árlistában, ezek villanymotorjai 113 lóerősek, az akkumulátor a különbség, 44 illetve 54 kWh-s kapacitással vásárolhatók meg. Váltóból a 100 lovas benzines hatfokozatú manuálist kap, a hibrid pedig automatát.
Futóműve elöl MacPherson, hátul csatolt lengőkaros, a márka saját, rafinált lengéscsillapítójával megspékelve. A 100 lóerős benzines változat 12 mp alatt gyorsul 100 km/órás sebességre és 179 km/óra a csúcssebessége.
Vezetés
Hogy mennyire jó a Citroën extra futóműve, ahhoz emlékezni kell a műszakilag szinte tökéletesen megegyező Opel Frontera vezetésére. Szerencsére nem volt az olyan régen, hogy ne tűnjön fel azonnal az ordító különbség. Pedig a Citroën Advanced Comfort néven futó megoldása sem egy óriási varázslat, mindössze egy különleges lengéscsillapító adja a lényegét.
Ez a korábban alkalmazott, drága és bonyolult hidropneumatikus rendszerhez hasonló érzést nyújt vezetés közben, jóval olcsóbban és üzembiztosabban. A megoldás lényege a progresszív lengéscsillapító, amiben a végpontoknál a csillapítás nem mechanikus, hanem hidraulikus. A végeredmény pedig kényelmes, lágy futómű, ami a határokat elérve sem üt fel durván. És tényleg tudja, amit ígérnek, remek vele autózni a budapesti förmedvény utakon is.
Nincs különösebb hiányérzetem az 1,2-es, háromhengeres turbós benzinmotorral kapcsolatban sem, bár a karosszéria termetes, a 100 lóerős teljesítmény nem érződik kevésnek. Jól működik, nem szánalmas vánszorgás vele az élet, egész fürgén mozgatja az 1300 kilogramm körüli autót. Ráadásul hiába csak háromhengeres, nincs különösebben zavaró hangja sem. Utastere csendes, és mindenféle zörgések, zakatolások sem teszik kellemetlenné az utazást.
A benzinmotorhoz kapcsolódó hatfokozatú váltó nem egy precíziós műszer, biztosan nem a kifejezetten príma váltóérzet volt az első szempont a megalkotásnál. De működik, nagy baj ezzel sincs. Csak élményt nem érdemes keresni a használatában.
Kormánya steril, sok visszajelzést nem ad arról, hogy mi történik a kerekek és az út között. Ráadásul a kisméretű kormányt is szokni kell. Az autó fordulóköre 10,9 méteres, amivel szűk helyeken is gond nélkül el lehet boldogulni.
A Citroën C3 Aircross az 1,2-es benzinmotorral a gyári adatok szerint 5,6-6,8 liter benzint éget el 100 kilométerenként. A teszthéten megtett kilométerek során mi magasabb értéket mértünk, 7,9 literre jött ki az átlagfogyasztás.
Költségek
Ilyen is ritkán történik, az árlista, illetve a motorizáltság alsó polcáról érkezett ez a tesztautó. A 100 lóerős, benzines modell a legolcsóbb, a belépő felszereltségi szinttel 7 290 000 forintba kerül, de a jobban extrázott kivitel ára is megáll 7 990 000 forintnál. Egy lépcsőfokkal feljebb a 145 lóerős hibrid változat található, amiért legalább 8 290 000 forintot kell fizetni és egészen 9 590 000 forintig pörgethető az ár.
Innen felfelé már csak elektromos változat van, amiből kétféle létezik, amelyek az akkumulátorméretben különböznek. Teljesítményre egyaránt 113 lóerősek. 10 190 000 a kisebb, és 10 990 000 a nagyobb akksis kivitel indulóára. Fényezések közül a Monte Carlo kék, és a Hófehér lehet alapáras, de ez kiviteltől függ.
Ami tuti feláras, az a szürke és fekete – ezek 180 ezer forintba kerülnek – míg a Montanazöld 330, az Elixírvörös pedig 390 ezer forintos tétel. A fehér, vagy fekete tető 150 ezer forint, de kiviteltől függően ez is lehet alapáras extra, szóval érdemes az árlistát alaposan átnézni.
|A Citroën C3 Aircross és vetélytársai – Listaár, forint
|Citroën C3 Aircross (100 LE)
|7 290 000
|Dacia Duster Eco-G 100 (100 LE)
|7 499 000
|MG ZS (115 LE)
|7 899 000
|Opel Frontera hybrid (110 LE)
|8 990 000
Értékelés
Egyszerű, de jól használható, kényelmes autó a Citroën C3 Aircross. Persze lehet fanyalogni az olcsó megoldások miatt, de az összkép ennek ellenére egész barátságos, élhető, ami vidám, fillérekből kihozható apróságoknak is köszönhető. Emellett tágas, jól variálható a belső, amibe akár még hét ülés is bepasszírozható. Ráadásul mindezt megfizethető áron lehet megszerezni.
|Mellette – Ellene
|
|