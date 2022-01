Tavaly esett át egy szolidabb frissítésen a komplett Megane család. Változtak a lökhárítók és a fényszórók, elöl teljesen ledes egységek váltották az alap lámpatesteket is. Radikális újítást azonban nem látunk, tényleg csak az veszi észre a friss vonalakat, akinek nagyon rááll ilyesmire a szeme. A négyajtós GrandCoupé pedig még annyira sem más, mint az ötajtós, ezen a hátsó lámpák maradtak az eredetiek.

Mindig is tetszett a Megane GrandCoupé formája, annak ellenére, hogy se nem grand, se nem kupé, szedánnak viszont igen jól sikerült. Azt persze ne vegyük el tőle, hogy a tetőív szépen kifut az autó végéig. Bár azt gondolnánk, hogy a szedán vonal kevéssé népszerű, nem csak a Renault tartja még kínálatban, ott a Ford Focus és a Toyota Corolla is, csak hogy a népszerűbbeket említsük. Vannak még, akik a hagyományos autóformákért lelkesednek. A Renault Megane GrandCoupé 4632 milliméter hosszú, 1443 magas és 1814 széles, a tengelytávja pedig 2,7 méter. Vagyis egy egészen hosszú, de így is elég jól belátható autóról beszélünk.

2016 óta hívjuk GrandCoupénak a Megane szedán változatát

Szélesebb a szedán Corollánál (+34 mm), hajszálnyival magasabb is nála (+8 mm), de hosszban közel azonos (+2 mm), tengelytávban pedig pontosan ugyanakkorák. Mivel a GrandCoupé is alapáron, már Zen felszereltségtől megkapja a teljesen ledes fényszórókat és a szép krómozott hűtőmaszkot is, lényegében csak a felniken vesszük észre az alacsonyabb felszereltséget, ezen az autón 16 colosak, amik mindenképp jót tesznek az utazási komfortnak. Jól állnak neki az apró krómdíszek a kilincseken és az oldalablakok alatt, de mutatósak a kipufogóvégei is.