Napokon belül érkezik a VW villanybusza

A Volkswagen 2017 elején mutatta be az az ID. Buzz tanulmányautót, amelyből most, 2022-ben lesz szériamodell. A gyártás az év második felében veszi kezdetét, az európai kereskedésekben ősztől vesznek fel rendelést az autóra. A bevezetés első lépcsőfoka mindenesetre a világpremier, amire március 9-én kerítenek sort.

Mint az ID. modellcsalád minden tagja, az ID. Buzz is tisztán elektromos lesz, személy- és áruszállító kivitelben egyaránt. A kisbusz első körben öt üléssel mutatkozik be, de a MEB padlólemez speciális adottságai révén akár három sornyi ülés is elférhet a belső térben, hiszen a 4712 mm-es (tehát alapvetően méretes) jármű tengelytávja gigantikus 2988 mm. Összehasonlításként a VW T6.1 Transporter 4904 mm-es karosszériahosszt társít 4714 mm-es tengelytávval. Az utasok számára tehát nagyságrendileg ugyanannyi hely áll majd rendelkezésre, miközben az ID. Buzz fordulékonyabb lesz: 10,7 méter körüli fordulókört ígér a gyártó. Később nyújtott tengelytávval is kapható lesz majd a jármű (az USA-ban eleve ilyen kivitelben vezetik be), és „változatos belső kialakításokra” is számíthatunk, ami a konferenciabuszttól kezdve a két üléssoros furgonon át a kempingbuszig bármit jelenthet.

Hivatalos menetdinamikai és energiafogyasztási adatok híján az előzetes gyári értékekre kell támaszkodnunk: a nettó 77 kWh kapacitású akkumulátorcsomaghoz a hátsó kerekeket hajtó, 150 kW-os (204 LE), 310 Nm-es villanymotor társul, a végsebességet 145 km/órában maximálja a gyár. Az MEB platformra épülő egyéb modelleknél több teljesítményszint, illetve összkerékhajtás is elérhető; ezek az opciók várhatóan itt is megjelennek majd.

Az alacsony padló és a magas építésmód (a busz 1937, a furgon 1938 mm magas) jóvoltából bőséges a csomag- és áruszállítási kapacitás. Az ötüléses busz alaphelyzetben 1121 liternyi poggyászt vihet magával, az egy üléssoros áruszállítóban 3,9 köbméteres raktérrel gazdálkodhatunk.

Az ID. Buzz újdonsága lesz a kétirányú töltés, azaz szükség esetén külső fogyasztók táplálására is alkalmas lehet a jármű. A digitális felkészültség magától értetődően a legmagasabb szintű, a szoftverek vezeték nélküli kapcsolaton keresztül frissülnek majd, az autó képes lesz a környező infrastrukturával kommunikálni, lesz automata parkolás funkció, valamint félautonóm haladás, amelyhez a forgalom más résztvevőitől származó adatokat is feldolgozza az autó.