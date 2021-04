Sportverziókat épít a moduláris elektromos padlólemezét (MEB) felhasználó típusokból a Volkswagen. Mivel egyelőre nincs nagy választék, a visszafogott ID.3 helyett a valamivel izgalmasabb ID.4 lett a beavatkozás első alanya.

A teljesítménynövelés egyszerű módját választotta a Volkswagen: most először az első tengelyre is szereltek villanymotort. Az összteljesítmény így 220 kW-ra (300 LE) ugrott, ráadásul összkerékhajtást is kapott az autó. A 0-100 km/óra gyorsulás szintideje 6,2 másodpercre javult, a végsebességet 180 km/órában korlátozták. Az eddigi legerősebb ID.4 204 lóerős volt, 8,5 mp alatt gyorsult 100 km/órára, és 160 km/óránál szabályozott le az elektronika.

A megnövelt teljesítményhez sportos megjelenés is társul. A nappali világítás például méhsejtmintázatú, újak a lökhárítók, hátul pedig X alakot mintáznak a féklámpák.

A GTX hangsúlyosabb, harsányabb karosszériaszíneket kap, mint az alapmodell. A tető és a hátsó szárny fekete, a tetőoszlop sötétszürke. Az utastérben is új a színvilág, a sötétkék felületeket piros öltések vadítják meg. Több ponton is ránk kacsint a GTX logó.

Az ID.4 GTX idén nyártól kapható Európában, németországi indulóára bő 10 százalékkal magasabb, mint az eddigi legdrágább kivitelé, amelyhez hasonlóan a GTX is a nagyobbik, 77 kWh kapacitású akkumulátort kapja meg. Szintén bő 10 százalékkal nagyobb az energiafogyasztás is, így a hatótávolság óhatatlanul csorbulni fog az eddigi legnagyobb 520 kilométerhez képest.

Pár nappal ezelőtt már bemutatott egy érdekes ID.4-átépítést a Volkswagen; az elektromos terep-versenyautó viszont nem fog sorozatgyártásba kerülni.