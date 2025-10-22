A Tokiótól pár órányira fekvő Nasu-hegy közkedvelt kirándulóhely Japánban, ezért is választotta ezt a vulkanikus képződményt név- és ihletadóul legújabb egyedi alkotásához a Toyota.

A cél az volt, hogy egy túrakompatibilis verziót készítsenek a full hibrid Corolla Crossból, annak is a 200 lóerős változatából, amelynél amúgy kevés józanabb családi autót találunk a cég palettáján, pedig akad ott azokból elég.

7 fotó

A Corolla Cross Hybrid Nasu Edition megalkotásához először is a Toyota haszonjármű-alkatrészraktárából választottak ki egy látványos kerékszettet, arra vegyes használatú (aszfalton és terepen egyaránt helytálló) abroncsokat húztak.

Hogy ezek elférjenek, illetve hogy ki lehessen használni a képességeiket, megemelték az autó futóművét – pontos értékeket egyelőre nem közölt a Toyota, azokkal majd talán a SEMA tuningpiaci kiállítást követően szolgálnak, amelyre egyébként az autót fejlesztették.

Ha mégis elnézte a hasmagasságot a sofőr, a küszöbök alá szerelt védőelemek óvják a karosszériát a sérüléstől.

Az autó új motorházfedelet kapott, rajta légbeömlővel, amelynek persze nem sok funkcionális feladata van. A tetőlemez fölött, módosított keresztlécekre szerelve kerékpártartó és csomagszállító kosár várja a hétvégi kalandot, míg a csomagtartóban egyedi fejlesztésű fiókrendszer, valamint kihúzható hűtőszekrény gondoskodik arról, hogy a hosszabb kiruccanásokon semmiben ne szenvedjenek hiányt az utasok.

A manőverezést a lökhárítóba integrált kiegészítő fények, a táborhelyen való tájékozódást a tükrökbe, illetve az oldalsó és hátsó küszöbökbe szerelt világítás segítik.

Az autót irizáló fóliával borították, amelynek lilás színe nem esetleges. A nasu ugyanis nem csak a hegy neve: japánul így hívják ugyanis a padlizsánt.

Alább videón is megtekintheted a Nasu-Corolla részleteit: