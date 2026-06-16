A Leapmotor B05 vezetésének furcsaságai már a kocsiba való beszállás előtt elkezdődnek. Ennek az autónak nincsen kulcsa! Az ajtó a tükörházban kialakított NFC-chipolvasóhoz érintett kártyával nyitható, vagy a mobiltelefonra telepített Leapmotor-appban történő regisztrációt követően mobillal a zsebben lehet oldani a zárat. Az indításhoz nem elég a mobilapp: a könyöklőn lévő NFC-olvasóhoz érintett kártya vagy egy négyjegyű PIN megadása kell a motorindításhoz. Én valahol ekkortájt, tehát az első beszálláskor kezdtem el felépíteni azt a gyűlöletemet a szívemben a kocsi iránt, ami aztán jó pár óra és ezer kilométer után csapott át szeretetbe.

Ez az autó olyan jó tudna lenni! Nagyon finom motorerő-adagolás, kikapcsolható menetstabilizáló, hátsókerék-hajtás, meglepően pontos, érzékeny kormányzás, jól adagolható fékerő a négy tárcsán, alacsony súlypont, alacsony üléshelyzet, remek balansz – minden kigyorsítás, minden kanyar, minden féktáv maga lehetne a boldogság. Külön állítgatható 2-3 fokozatban a komfortos és a sportos között a gázreakció, a fékezés, a kormányzás, és tényleg markáns eltérések vannak az egyes beállítások között.

Még Launch Control funkció is van: ha Sport állásba kapcsoljuk a hajtást, megtapossuk a féket és lepadlózzuk a gázt, az autó felkészül a maximális gyorsulásra, és a fékről lelépve megkapunk minden erőt, amije csak van a Leapmotor B05-nek, ennek a kimondottan olcsó, mégis izgalmas technikájú villanyautónak.

Nagyon csendes is a kocsi, autópályán, még végsebességnél, tehát 170 körül is csekély a gördülés zaj és a szélzaj is. (A motorzaj meg pláne.) A 12 hangszórós hifi majdnem (nem egészen, de tényleg majdnem) prémium hangzást produkál, ráadásul jól működnek az előre programozott beállítások is, érdemes műfajtól függően játszani a színpadi, körsugárzós vagy előre súlyozott hangzás váltogatásával. A klímakomfort is jó: a kétzónás klíma hatásosan hűt, kellemesen fűt, ha kell.

Csak hát kettőezer-huszonhat van.

Ha csak úgy beszállunk és elindulunk, az autó gyakorlatilag állandóan bimbammolni fog valamiért. Túl közel mész a belső csíkhoz. Túl közel mész a külső csíkhoz. Volt egy 30-as tábla. Volt egy 50-es tábla. Azt hallucináltam, mondja a kocsi, hogy volt egy 5-ös (!) tábla. 30 helyett 32-vel mész. Láttam egy 80-as matricát egy kamion hátulján. 70-es tábla. 70-es tábla vége. Megint 70-es tábla. Nézz előre, ne az üzeneteimre!

A tempomatot se nagyon lehet használni, mert a sebességtartó elektronika, mint sajnos szinte minden mai autóban (kivéve például a Toyota bZ4X-et, az isten áldja meg!), a Leapmotorban is fixen össze van kapcsolva a távolságtartó radarral és az ESP szenzoraival is. Ezért aztán az autó egyszerűen nem hajlandó annyival menni, amennyivel te akarsz: állandóan belassul. Vagy azért, mert százméterekkel előtted feltűnik a külső sávban egy kamion, amit persze úgyis megelőznél, vagy azért, mert jön egy kanyar, amit te simán be tudnál venni a beállított 100-zal az országúton, de a kocsi nem bízik ebben, vagy azért, mert egy hosszú íven a másik sávban haladó lassabb autó optikailag eléd kerül, és hiába nem vagytok ütközési pályán, a kocsi belassít, vagy pedig azért, mert megelőzött egy másik autó, visszasorolt eléd, és a te kocsid ettől megijedt. És így működik sok mai autó tempomatja, hogy a fene egye meg.

És mindeközben a Leapmotor a kormányt is ki akarja húzni a kezedből. Állandóan. Nem enged előzni. Nem enged visszatérni az előzésből. Nem enged lehúzódni, ha szembe előznek. Nem enged behúzódni, ha kikerülnél egy biciklist. És ha kikapcsolnád ezeket a remek, az EU-nak köszönhető, idegesítő baromságokat? Hát akkor állj meg, mert a Leapmotorban ezt menet közben nem lehet!

Ha inkább beadod a derekad, és azt mondod, jól van, bzmg, akkor vezess te, ha mindent jobban tudsz, akkor egyébként meglepően jól elmozog az autó magától. Mármint a viszonylag konzekvensen kitáblázott, nem túl kátyús német úthálózaton, és persze csak addig, amíg nem hallucinál be valami nemlétező táblát. Ehhez csak arra kell rájönnöd, hogy a követőradaros tempomatot nem a kormánygombokkal kell aktiválni, hanem az irányváltó kar meghúzásával, a sávtartást, tehát a kvázi-önvezetést pedig a kar dupla meghúzásával kapcsolhatod be. És a Leapmotornak voltak még kreatív ötletei.

A vészvillogó kapcsolója a belső tükör mögött, a plafonon van – derült ki, miután az első német autópályás dugó után a pihenőben rákerestem a neten, hogy ennek az autónak tényleg nincs elakadásjelzője? De, van, csak nem ott, ahol a többi kocsinak, mindnek. Aztán jött az eső, nekem meg tolatnom kellett volna: hopp, nincs hátsó ablaktörlő. Igen, mondták a gyári emberek: Kínában a népek már annyira hájtekkek, hogy nem néznek hátra sosem, a kamerakép alapján tolatnak. Ami elég vicces lehet, tekintve, hogy a kamerakép esőben így néz ki:

Világításkapcsoló sincs. Ez pedig akkor derült ki, amikor sötétedés után a kocsi elkezdte az automata reflektorral vakítgatni a szembejövőket az autópályán. Ezt a fantasztikus kényelmi extrát az érintőképernyőn, a világítási menüben lehet kikapcsolni – csak ott, mert ha a bal oldali bajuszkapcsolóval veszed vissza az automata refit, az egy fél másodperc után megint visszakapcsolódik. Nehogymá’ az ember tudja jobban, hogy hogyan kéne világítani, hát nem?

És a kocsit leállítani se lehet. Megállsz a parkolóban, és megy tovább a klíma, ég tovább a fényszóró, egészen addig, amíg ki nem szállsz és el nem sétálsz a kocsitól a mobillal a zsebedben. A Leapmotorban nincs Ki/Bekapcsoló gomb és se menüből, se mobilról nem lehet leállítani a rendszert, csak kiszállással-bezárással.

Szerencsére ezt a sok különcséget, különlegességet, túlegyszerűsítést és túlbonyolítást, jelentem, meg lehet szokni! A harmadik-negyedik megállás után már rutinszerűen nyomkodtam végig a menüben azt a parancssort, ami kiiktatta a használhatatlan asszisztenseket, az autó műszaki alapjainak általános jósága, a kocsi komfortja és eredendő kezessége pedig legyőzte mindazt az utálkozást és idegbajt bennem, amit ezek az életszerűtlen, kéretlen, értelmetlen baromságok keltettek.

Persze, jobban szeretnék egy olyan Leapmotor B05-öt, amiben eleve nincs se sávtartás, se vélt vagy valós sebességtúllépésre figyelmeztetés, se követőradar, van viszont hozzá egy normális kulcs, de ha már ide sodort minket az EU-s túlgondoskodás és az autóipari érintőképernyő-imádat, hát legyen: még így is szívesen használtam ezt a szép, pont elég erős és remekül vezethető új kínai villanyautót.

Amin pedig teljesen meglepődtem: a Leapmotor egyik legfeltűnőbb hagyományos kezelőelem-megvonása nemhogy nem idegesített, hanem tényleg jól működött. A kocsiban tudniillik nincs tükörállító gomb vagy kapcsoló, viszont a tükörállítás indítása ráprogramozható az egyik kormánygombra. Tehát: duplaklikk a bal alsó kormánygombon, és a két tekerő-billenő kapcsoló átváltozik tempomat-kapcsolóról és média-szabályzóról tükörállítóvá: a tekerentyűvel fel-le, oldalra billentéssel jobbra-balra állítható a tükör, oldalanként a megfelelő küllőgombot használva. Ha már oda látunk, ahová akarunk, egy újabb duplaklikk, és kész is. Ez tök jó – amikor nagyon elkeseredtem valami mélyen a menübe rejtett triviális funkció miatt, elég volt csak a tükörállításra gondolnom, és megvidámodott az én szívem.