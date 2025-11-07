Sokkal könnyebb az élet a Leapmotor alapmodelljével, mint a majdnem kétszer ennyibe kerülő C010-zel, mert nem kell bejutáshoz a visszapillantóhoz érinteni a kártyát és a tükörállításnak is rendes kezelőszervei vannak kapcsolókkal, gombokkal az ajtózárak oldásától a tükörállításig.

Láthatóan olcsó műanyagok uralják a belső teret, de a Leapmotor T03 mégsem hat hitvány autónak. A kemény műanyagok felülete bőven vállalható, az autó összerakottsága szintén és a gyári adat szerint 42 hüvelykes, kerekítve 107 centiméteres üvegtető fényárt enged az utastérbe, amikor szeretnénk.

Itt nyílik a belső fotók képgalériája

25 fotó

Egy hangsúlyozottan nyomott árú kisautóban kellemes meglepetés volt a motorosan mozgatható árnyékoló a tető elé, ami másutt kimarad és nyáron mindig kiderül, hogy a sugárzásszűrő védőbevonat mégsem elég a hőguta elkerüléséhez. Pedig egy villanyautóban különösen fontos a hűtésigény, mert a maximumon kergetett légkondicionálás is vastagon csökkenti a hatótávot az utastér lehűtésekor.

Ugyanilyen dicséretes a hátul is akadályérzékelős ablakemelő, az ablakok egy húzásra felszaladnak, amire a jóval többe kerülő Kia EV4 nem képes bizonyos felszereltségi szinteken.

Kapunk a vezető elé egy 8,0” képátlójú egyszerű LCD-t óracsoport gyanánt, amit a 10,1” képátlójú középső képernyő egészít ki. A vezetőtámogató rendszerek hangolásán kívül az okostelefon-integráció és a szoftveres menü, a központi képernyő működése az autó leggyengébb pontja.

Eleve nem is képes telefontükrözésre, amit az autóhoz kapott külön készséggel lehet áthidalni. Ezt látjátok a középkonzoli USB-A-csatlakozóban, amit egy 12 voltos aljzat és egy másik USB-A-s töltő egészít ki mellette. Legalább egy C-s töltőnek illene lennie ott.

A szoftver nagyon gyors frissítésért kiált, erős indiszponáltsága szokatlan egy kínai autóban, mert a kijelzősdiben nem szoktak ekkorát botlani. Maga a menü elég gyorsan kiismerhető, némi rutinnal megtalálod benne, amit keresel, a töltési funkcióktól a menetadatokon át a vezetőtámogató rémségek deaktiválásáig.

A külön gombok, kapcsolók híján a menübe száműzött fűtésszabályozást nehéz használni, bántóan elvonja a figyelmet a vezetéstől olyasvalamivel, amit két mozdulat volna megoldani fizikai kezelőszervekkel.

Elöl szinte uras a térkínálat, hanem vagy túl magas. Az én 190 centis porhüvelyemmel még épp elég volt az ülés állítási tartománya és a napfénytető ellenére a fejtér is. Hátul szűk a lábhely és a fejtér is közepes, átlagos termetű felnőttből is nehéz négynek beülni, de egy 362 centis autótól ez belefér.

Nagyon kicsi a 210 literes csomagtartó, a 367 centis Hyundai i10-é 252 literes. Kár az is, hogy még kalaptartó vagy legalább egy hálós fedél sem jutott fölé. Kínában, a diktatórikus megfigyelőállam bekamerázott világában ez nélkülözhető lehet, de az exportországok kaphatnának valamilyen takarót, ami a hozzánk kétszeres áron elérő BYD Dolphin Surfből is hiányzik.

Mivel nincs rendes helye töltőkábeleknek az orrban vagy legalább hátul a padló alatt, a csomagtér elég jelentős részét elveszi a kábelcsombék a 230 voltos és a Type 2-es vezetékekkel. Lehajtott üléssel 880 literre növelhető a térfogat, a közepén otromba lépcsővel a padlóelválasztó hiánya és a helyén maradó ülőlap miatt.