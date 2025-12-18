Sokasodnak a Leapmotor típusai: 2026-tól új modellekkel erősít a Stellantis kínai márkája, és a variációk számát is bővítik.

Leapmotor B03X

Vadonatúj globális platformra épül a tisztán elektromos városi szabadidőjármű (B-SUV), a Kínában A10 néven futó Leapmotor B03X.

6 fotó

Az új generációs, moduláris architektúra fejlett aerodinamikát és intelligens hajtási rendszereket ígér. Ebből egyelőre ennyit tudunk, hogy LFP akkumulátort kap, amely a kínai szabvány szerint 500 kilométeres hatótávolságra elegendő – ez a WLTP norma szerint 410 km körül alakul, ami igen jó érték egy városi crossovertől.

A B03X a méretosztályban teljesen átlagosnak számító méretekkel (4200 x 1800 x 1600 mm, tengelytáv valamivel 2600 mm fölött) rendelkezik, és átlagos lesz a lebegő tető (azaz feketítettek a tetőoszlopok) és a félig rejtett kilincsek is. A 0,26-os közegellenállási együttható ugyanakkor jól hangzik.

A LED-es lámpák az elektromos hajtás mellett érthető (kisebb a fogyasztása), a 18 colos kerekek mellett nem tűnik aránytalannak a nagy tengelytáv. Az utastérben minőségi anyagokat és ösztönösen kezelhető technológiákat ígér a sajtóanyag.

Leapmotor B05

A sok SUV mellett bevezeti első ferdehátú modelljét is a Leapmotor. Erről korábban már kiderültek az alapvető információk (ld. lenti linken), de a belső tér eddig rejtve maradt – ezt a hiányosságot a Brüsszeli Autószalonon pótolja a Leapmotor.

A B05 egyébként keret nélküli ajtókat kínál áramvonalas formával, a SUV-okról megszokott lámpatestek az alacsony orral egészen újszerű karaktert kölcsönöznek a modellnek.

Leapmotor B10 REEV

A C10-ből már ismert hatótávolság-növelő technológia egy méretosztállyal lejjebb is megjelenik, bár nem tudjuk, pont ugyanazt a rendszert kapja-e meg a B10, vagy külön fejlesztést.