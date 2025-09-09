A mai, SUV-fókuszú piacon meglepő, ha egy márka hagyományos, ötajtós ferdehátút mutat be – még váratlanabb, ha egy kifejezetten villanyautókra szakosodott, kínai gyártóról van szó.

A Leapmotor B05 klasszikus méreteket (443 x 1880 x 152 cm) társít jelentős tengelytávval (2735 mm), az arányok a nagy, 19 colos keréktárcsáknak köszönhetően mégsem borulnak fel. A hajtásláncról, az akkumulátorról, a digitális technológiai tartalomról semmi információt nem tett közzé a Leapmotor.

A Reuters hírügynökség úgy tudja, a márka kifejezetten európai piacra fejlesztett B modellcsaládjának második tagja 2026 második negyedévétől lesz mifelénk elérhető, Kínában már idén télen megkezdik a forgalmazását.

A tervezett árakról nincsenek hivatalos információk, ám annak fényében, hogy a B10 indulóára 12 millió Ft körül alakul (Magyarországon még nem kapható, de Németországban 30 ezer euró körül indul), a nagyobb C10 pedig 16 millió Ft-tól elérhető hazánkban, valószínűsíthető, hogy a B05 alapárát 10 millió Ft köré igyekszik majd letornázni a Leapmotor.

Ebben a méretosztályban jó néhány elektromos autó versenyez már Európában, köztük a Stellantis saját, hagyományos márkáinak termékei: a Peugeot e-308 és az Opel Astra Electric, amelyek egyaránt 18 millió Ft körül indulnak, amiből jelenleg lejön egy jelentős forgalmazói kedvezmény. A BYD Atto 3 közel 16 milló Ft-ba kerül, míg a VW ID.3 indulóára 12,6 millió Ft, igaz, 20 centivel rövidebb.

Cikkünk írásakor épp nincs hazai ára, de az MG4 is ugyanebben a méretosztályban verseng a vásárlók kegyeiért