Jelentősen átalakult a generációváltással az utastér, ahol az ajtópanelekre átfutó műszerfali ívekkel, a nagyobb központi kijelzővel és a digitális műszerfallal szinte egy pilótafülkében érezhetjük magunkat. Kifejezetten látványos, és kicsit szűkös érzetet kelt a széles középkonzollal az utastér, de a néhány órás teszt alatt ennek semmilyen hátrányát nem éreztük, egyik oldalon sem érintette térdünk a burkolatokat.

A műszerfal alatti vájatban stabilan rögzíthető egy mobiletelefon a vezeték nélküli töltőn, ahonnan nagyobb tempóval, kanyargósabb útvonalon sem sikerült kimozdítani azt. Vezeték nélkül is kommunikál telefonunk az autóval, van Apple CarPlay és Android Auto is, de USB-C aljzatból is találunk többet az utastérben a hagyományos szivargyújtó mellett. Sőt, tesztautónk csomagterébe 230 voltos konnektort is szereltek.

A középső 12,3 hüvelykes digitális kijelző mellett egy ugyanakkora műszeregység váltotta le a korábbi hagyományos óracsoportot, ezzel jóval több infót képes megjeleníteni, és könnyebben testreszabható a négy felkínált téma és számlapkiosztás segítségével. Gombokból van bőven a kormányon és a vezető mindkét oldalán, aki nem szeret a menüben kotorászni, itt boldog lehet, miután kiismerte az autót.

Kifejezetten kényelmesek az ülések az első sorban, kellemesen tartanak ellen a kanyarokban is, az üléshuzat pedig újrahasznosított műanyag palackokból készül, a Toyota történetében először. Újrahasznosított műanyagból egyébként kétszer annyi van, mint korábban, de ne tartsunk egyáltalán a minőségérzet romlásától – épp ellenkezőleg. Kiemelkedően igényes benyomást kelt az utastér, érintésre is puha műanyagok veszik körül az utasokat.

Szintén először érhető el a 64 szín megjelenítésére képes belső világítási rendszer, amely a hangulatunknak megfelelően választható, de szinkronban van a légkondicionálóval is, melegebb színeket használ magasabb hőmérséklet esetén, hidegebbeket az utastér hűtésekor. Ahogyan a prémium márkáknál már megszokott, a hangulatvilágítás a biztonságot is fokozza, ajtónyitáskor segíti a biztonságos kiszállást is figyelmeztető fények segítségével.

A Toyota CH-R nem kifejezetten nagycsaládos autónak készült, de hátul két átlagos méretű felnőtt kényelmesen elfér, a fejtér 190 centis magasságig elegendő nagyjából. A csomagtér mérete sem támogatja a hosszú családi nyaralásokat, az akkumulátor és az összkerékhajtás 310 literre redukálja az öntöltős, elöl hajtó hibrid 364 literes térfogatát. A kisautós méretet 1076 literre tornászhatjuk fel 40:60 arányban osztott hátsó üléstámlák lehajtásával.