Aki volt olyan szerencsés, hogy megkaparintotta a Bugatti Mistral 99 darabszámú sorozatának egyikét, az büszkén mondhatja magáénak a világ leggyorsabb roadsterét.

A típus 453,91 km/órás tempóval tartja a nyitott tetős autók sebességrekordját. Bár az ügyfélautókat biztonsági okokból 420 km/óránál elektronikusan leszabályozzák, ez valószínűleg egy olyan kompromisszum, amivel együtt lehet élni.

Mielőtt azonban ez a mérnöki műremek az új tulajdonosához kerülne, a Mistralnak egy kőkemény, 350-400 kilométeres tesztkörön kell bizonyítania Elzászban. Bár a helyszín idillinek hangzik, ez valójában egy kíméletlen minőségellenőrzési procedúra. Szűk falusi utcák, kanyargós országutak, autópálya-szakaszok és hágók teszik próbára az autót.

Precíz kínzás

A folyamat során mindent a legapróbb részletekig ellenőriznek: a kormányzási reakciókat, a beltér minőségét, az összeszerelést.

A motorhangtól kezdve a szélzajokon át a gördülési zajokig mindennek tökéletesnek kell lennie. Mivel a Bugatti a megszállottja a részleteknek, a Mistralt szándékosan viszik be régi kőfalakkal határolt, szűk sikátorokba is, hogy a visszaverődő hangok alapján minden akusztikai finomságot ellenőrizzenek. Még a tetőszerkezetet is minden létező pozícióban, “szívvel-lélekkel” átvizsgálják.

A világon mindössze három, speciális képzésen átesett tesztvezető végezheti ezt a minőségellenőrzői munkát. Ők rendelkeznek azzal a különleges rutinnal és “füllel”, hogy pusztán hallás és érzés alapján kiszűrjék a legapróbb rendellenességeket is.

A tesztút során mindent akkurátusan, diktafonra rögzítenek. Ha valami nem 100 százalékos, az autó azonnal visszamegy a műhelybe. Aztán jöhet a javítás, majd újra a tesztkör, újra az ellenőrzés. Ezt addig ismétlik, amíg az eredmény nem éri el a tökéletességet.

A procedúra lezárásaként a szupersportautónak még egy utolsó nyúzópróbát kell kiállnia.

300 km/órával is kipróbálják

Egy Colmar melletti lezárt repülőtéren a Mistralt még egyszer alaposan meghajtják: padlógázzal gyorsulnak fel 300 km/óráig. Ennél a tempónál a Bugatti mérnökei az ESP, az ABS és a fékrendszer összjátékát vizsgálják. Csak akkor kap kerülhet trélerre az autó, ha itt is minden stimmel. Bár a gyártó a legmodernebb diagnosztikai eszközöket és telemetriai rendszereket használja, Molsheimben úgy tartják: a döntő tényező az ember.

A minőségellenőrzés 90 százaléka az emberi érzékelésen, az intuíción és a vájtfülű sofőrökön múlik. Mert amit a Bugatti épít, annak maga a megtestesült tökélynek kell lennie.

A W16-os korszaktól búcsúzó különlegesség ára 2,5 milliárd forint, aki éveket vár erre a gépre, azt valószínűleg nem fogja zavarni pár extra kilométer az órában. Cserébe garantáltan egy hibátlan állapotú járművet kap.

Mert a Bugatti ebben is őszinte, nem tüntetik el a tesztelés kilométereit: mire egy W16 Mistralt átadnak, addigra már megtesznek vele nagyjából 400 kilométert. Ez természetesen minden modellnél azonos, nincs egyetlen nulla kilométeres modell, ami pont ezért később többet érhet a széria azonos darabjainál. De kár ezen keseregni, hiszen ma már csak és kizárólag használt autóként tudunk megvenni egy Mistralt, az egész gyártási kapacitást rég lefoglalták a milliárdos gyűjtők.