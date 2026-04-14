A tisztán elektromos Dacia Spring és Citroën My Ami modellek haszonjármű-változatai közé/mellé pozícionálja újdonságát a Leapmotor, a Stellantis-csoport kínai villamosított márkája.

A Leapmotor T03 LCV minimális módosításokkal vált áruszállítóvá: a hátsó üléssor felszámolásával 657 literes rakteret kaptunk, a legnagyobb hasznos terhelhetőség 220 kg.

18 fotó

Dacia Spring Van Citroën My Ami Cargo Leapmotor T03 LCV Hosszúság (mm) 3701 2410 3620 Szélesség (mm) 1767 1390 1652 Magasság (mm) 1519 1520 1577 Fordulókör sugara (mm) 4,8 3,6 4,85 Raktér térfogata (liter) 1085 260 657 Hasznos terhelhetőség (kg) 370 140 220 Hatótávolság (km) >225 75 256

A villanymotor a jól ismert 70 kW-os (95 LE), 158 Nm-es erőforrás, a 37,3 kWh-os akkumulátor hivatalosan 256 kilométeres hatótávolságot enged.

Tölteni váltóáramról 6,6 kW-tal, egyenáramról akár 45 kW-tal lehet, a 30 százalékra merült akkumulátort 36 perc alatt tölthetjük 80%-ra.

A kezelést 8 colos digitális műszeregység, 10,1 colos érintőképernyő, hangvezérlés és multifunkciós kormánykerék segíti. Az infotainment rendszer 4G mobil adatkapcsolattal rendelkezik, így támogatja az online navigációt és a vezeték nélküli szoftverfrissítést. A Leapmotor alkalmazáson keresztül a távolból felügyelhető és vezérelhető a töltés és a klímaberendezés, lekérdezhető a jármű állapota és tartózkodási helye.

Az áruszállító verzió a személyautó biztonsági arzenálját hozza, hat légzsákot, tolatóradart és –kamerát, adaptív tempomatot, automata vészfékrendszert, sávtartót, holttér-felügyeletet, sebességkorlátozás-észlelést, sofőr éberség-felügyeletet kapunk.

A Leapmotor T03 LCV kék, fehér és szürke színben kerül forgalomba, 15 colos acél keréktárcsával.

A modell magyarországi forgalmazása a tervek szerint az év második felétől kezdetét veheti, jelenleg a jármű adóügyi besorolására várnak, ami egyben azt is jelenti, hogy ma még nem jósolható meg a pici villanyfurgon hazai ára.