A tisztán elektromos Dacia Spring és Citroën My Ami modellek haszonjármű-változatai közé/mellé pozícionálja újdonságát a Leapmotor, a Stellantis-csoport kínai villamosított márkája.
A Leapmotor T03 LCV minimális módosításokkal vált áruszállítóvá: a hátsó üléssor felszámolásával 657 literes rakteret kaptunk, a legnagyobb hasznos terhelhetőség 220 kg.
|Dacia Spring Van
|Citroën My Ami Cargo
|Leapmotor T03 LCV
|Hosszúság (mm)
|3701
|2410
|3620
|Szélesség (mm)
|1767
|1390
|1652
|Magasság (mm)
|1519
|1520
|1577
|Fordulókör sugara (mm)
|4,8
|3,6
|4,85
|Raktér térfogata (liter)
|1085
|260
|657
|Hasznos terhelhetőség (kg)
|370
|140
|220
|Hatótávolság (km)
|>225
|75
|256
A villanymotor a jól ismert 70 kW-os (95 LE), 158 Nm-es erőforrás, a 37,3 kWh-os akkumulátor hivatalosan 256 kilométeres hatótávolságot enged.
Tölteni váltóáramról 6,6 kW-tal, egyenáramról akár 45 kW-tal lehet, a 30 százalékra merült akkumulátort 36 perc alatt tölthetjük 80%-ra.
A kezelést 8 colos digitális műszeregység, 10,1 colos érintőképernyő, hangvezérlés és multifunkciós kormánykerék segíti. Az infotainment rendszer 4G mobil adatkapcsolattal rendelkezik, így támogatja az online navigációt és a vezeték nélküli szoftverfrissítést. A Leapmotor alkalmazáson keresztül a távolból felügyelhető és vezérelhető a töltés és a klímaberendezés, lekérdezhető a jármű állapota és tartózkodási helye.
Az áruszállító verzió a személyautó biztonsági arzenálját hozza, hat légzsákot, tolatóradart és –kamerát, adaptív tempomatot, automata vészfékrendszert, sávtartót, holttér-felügyeletet, sebességkorlátozás-észlelést, sofőr éberség-felügyeletet kapunk.
A Leapmotor T03 LCV kék, fehér és szürke színben kerül forgalomba, 15 colos acél keréktárcsával.
A modell magyarországi forgalmazása a tervek szerint az év második felétől kezdetét veheti, jelenleg a jármű adóügyi besorolására várnak, ami egyben azt is jelenti, hogy ma még nem jósolható meg a pici villanyfurgon hazai ára.