Kedden fény derült arra, hogy melyek a legbiztonságosabb nyerges vontatók és teherautók a nehézkategóriás szegmensben. Az Euro NCAP ugyanis bemutatta a 2025-ös év teszteredményeit. Ez zsinórban a második, mivel a szervezet tavaly kezdte el vizsgálni a teherautókat, de könnyen lehet, hogy a következőre több időt kell várni.

Mielőtt rátérnénk az értékelésre, nézzük meg, pontosan mit és milyen módon vizsgált az Euro NCAP! Bár a kamionok mindössze a forgalom közel 3 százalékát képviselik Európa útjain, jelenleg a balesetek mintegy 15 százalékában érintettek. A szerencsétlenségek csupán 11 százalékánál fordul elő, hogy a teherjárművek utasai szenvednek sérülést vagy sérüléseket, a többi esetben viszont más közlekedők – például gyalogosok, kerékpárosok vagy autóvezetők – válnak áldozattá. A nehéz tehergépjárművek rendkívül fontos szerepet töltenek be a közúti áruforgalom lebonyolításában, éppen ezért az Euro NCAP célja, hogy biztonságosabbá váljanak a forgalomban részt vevő vontatók és teherautók.

Vizsgálati szempontok

Az Euro NCAP tavaly vezette be a Safer Trucks tesztprotokollt, amely a tehergépjárművek viselkedését egy esetleges baleset teljes ciklusa alatt vizsgálja. Egyfelől nézi a biztonságos vezetés feltételeinek megvalósulását (Safe Driving), az ütközés elkerülését (Crash avoidance), valamint a baleset utáni mentési támogatást (Post Crash Safety). Míg az első két szempontrendszernél a vezetői környezet kialakítása (például megfelelő kilátás biztosítása, holttércsökkentés), valamint a vezetéstámogató rendszerek teljesítménye van fókuszban, addig az utolsónál inkább a mentési folyamatok támogatása (ajtók nyithatósága, biztonsági öv kioldása) képezi a vizsgálat tárgyát.

A szervezet 10 olyan merev alvázas, 6×2-es hajtásképletű teherautót tesztelt, amelyek a piac mintegy 95 százalékát lefedik. Emellett 5 darab vontatót is próbára tettek a hivatalos magyarázat szerint azért, hogy egyes márkák lecserélhessék a 2024-es eredményeiket.

15 fotó

Főszerepben a teherautók

A korábbi logikai vonalat megtartva, kezdjük az értékelések bemutatását a merev alvázas, városi disztribúcióban is használt, 6×2-es hajtásképletű teherautókkal.

A Volvo Trucks az FM, valamint az FH Aero teherautó-típusokkal ötcsillagos értékelést kapott, emellett megszerezték a CitySafe minősítést is, ami annyit jelent, hogy az ezzel a díjjal kitüntetett teherautó kiemelkedően biztonságos városi környezetben. Előbbi 90 százalékos értékelést kapott a biztonságos vezetés terén, de az ütközéselkerülés (85%) és a baleset utáni mentési támogatás (80%) terén is jól szerepelt. A Volvo FH Aero 80 százalékos eredményt ért el a biztonságos vezetés terén, de az ütközéselkerülés és baleset utáni mentési támogatás terén pontosan úgy szerepelt, ahogyan a “testvére”.

Az idei év legnagyobb meglepetése talán, hogy a göteborgi gyártó mellett a Mercedes-Benznek is sikerült megszereznie az öt csillagot. A német gyártó az Actros merev alvázas változatával érte el a sikert, ami 90%-ot kapott a biztonságos vezetés kategóriában. Az ütközéselkerülésben 78 százalékos, a mentési támogatás terén pedig 80%-ot szerzett.

A Scania az R szériával négy csillagot kapott, de valamivel szerényebb eredménnyel: a södertaljei gyártó 67%-os értékelésre tett szert a biztonságos vezetés terén, az ütközéselkerülésnél pedig 63%-ot szerzett. A Scania G széria ugyancsak négy csillagot érdemelt ki, de valamivel jobban teljesített a testvérmodellhez képest a biztonságos vezetés terén (71%). Meglepő, de a 6×2-es hajtásképletű Renault T-modell 72%-os eredményt ért el a biztonságos vezetés során, de az ütközéselkerülés terén is jól teljesített (76%). Ezzel ez a modell is kiérdemelte a négy csillagot. Az Actros L Procabin és az Actros F is bekerült a négycsillagos teherautók táborába ebben a kategóriában.

A három csillaggal értékelt típusok között olyan teherautó-típusokat találunk, mint az MAN TGX, valamint a DAF XF. Utóbbinál valószínűleg az ütközéselkerülés ronthatta az átlagot 35%-os eredménnyel, mert a biztonságos vezetés terén úgy teljesített, ahogyan az ötcsillagos teherautók (85%). Az XF ráadásul megszerezte a CitySafe minősítést is. Az Euro NCAP emellett méltatta, hogy a sarokkamerán kívül minden fontos vezetésbiztonsági rendszer az alapfelszereltség részét képezi. Az MAN esetén viszont megjegyezték, hogy a bajor cég nem biztosított tesztjárművet, így a szervezet azt saját forrásból szerezte meg.

Meglepetés a vontatók terén

A Volvo Trucks a tavalyi évben kiválóan teljesített a nyerges vontatók terén. Ezzel magasra tette a lécet. A Mercedes-Benznek azonban idén sikerült megszereznie az öt csillagot a 4×2-es hajtásképletű Actrosszal. A modell a biztonságos vezetés (90%), az ütközéselkerülés (78%) és a baleset utáni mentési támogatás során (80%) is jól szerepelt. Ezzel jelentősen javított korábbi eredményén, mivel 2024-ben még csak három csillagot érdemelt ki.

Az Actros F viszont négy csillagot kapott, mivel a biztonságos vezetés terén (80%) valamivel gyengébben teljesített. Érdekesség, hogy ezen a téren az Actros ProCabin L 74 százalékot szerzett és emiatt ugyancsak 4 csillagra volt érdemes. A négy csillaggal jutalmazott vontatók táborát erősíti még a Renault T-modell, valamint a 4×2-es hajtásképletű Scania R széria is.

Két év múlva folytatják

Az Euro NCAP közölte, hogy 2028-ban folytatják a teszteket, és akkor már töréstesztekre is sor kerülhet. A szervezet ugyanakkor már most úgy gondolja, hogy sikerült eredményeket elérnie a teherautók és vontatók biztonságosabbá tétele terén. “A Mercedes-Benz pozitívan reagált a tavalyi tesztjeinkre és sokat tett a biztonság fokozásért, ami már jól látható az idei eredményeiken. A Renault és a Scania is folyamatosan javítja teherautóinak biztonságát. Ennek ellenére még hosszú út áll előttünk, hogy csökkentsük a teherautók által képviselt nagy arányt a halálesetek szempontjából” – jegyezte meg Matthew Avery, az Euro NCAP stratégiai fejlesztésért felelős igazgatója.