Autóval járni nem csupán kényelmes, gyors és biztonságos, de szabadságélmény is. A saját autó a függetlenség oszlopa, megment a kellemetlen szívességkéréstől és kitárja a világ kapuját. De kezdetben az autózás stresszfaktor is, mert a vezetői képzésen nemigen lehet mindazt megtanulni, amire szükség lesz.

A CarNet cikke szerint ezért is lényeges, hogy az első saját autó minél könnyebbé tegye az indulást. A lényeges szempontok összegyűjtésével segítünk az első autó kiválasztásában, és a megfizethető használt autók közötti döntésben.

Barátunk, a nagy volumen

Lehet francia, japán, koreai, olasz, német vagy más márka autója, a kiszemelt modell legyen nagy darabszámban gyártott autó! Az autó elterjedtsége rendszerint mérsékli a gyári és az utángyártott alkatrészek árát. A gyakori autókat a márkaszervizek képzéseiből kimaradó maszek szerelők is jobban ismerik, rutinosabban nyúlnak hozzájuk.

Az elején könnyű elnézni valamit, kezdő vezetőként mindannyian hamarabb elfáradunk, mint nagy rutinnal autózva, ezért a kisebb koccanásokra, letolatott oszlopokra, letört visszapillantó tükrökre jobb előre felkészülni. Egzotikus autókhoz az internet korában is nehezebben szerezhetők be az alkatrészek.

Évi több százezer legyártott példány nagy mennyiségben tesz elérhetővé használt autóalkatrészeket, aminek főleg a karosszériaelemek között van jelentősége. Az utángyártott sárvédők, ajtók, fedelek méretpontossága finoman szólva egyenetlen, bontott elemekkel szebben helyreállítható egy autó, és a javítást nem állítja meg alkatrészhiány.

Dízelen tanultam, maradhat?

Költségcsökkentési okból sokan oktatnak dízelautóval. A jogosítványt szerzők néha egyáltalán nem is vezettek turbófeltöltés nélküli benzines autót. Mi mégis azt javasoljuk, hogy az első saját autó inkább szívó benzines motorú legyen.

Kisebb alapjárati forgatónyomatékuk miatt az elindulás nehezebb lesz az első pár alkalommal, de egyenletes nyomatékleadásuk könnyebben megbocsájtja a félreváltást vagy azt, ha négyesben sikerül befordulni az utcasarkon. Az atmoszférikus benzines, avagy Otto-motorok előnye az egyszerű felépítés és javítás is.

Kézi vagy automata?

Egyénfüggő, hogy a közlekedés kezdeti nehézségeinek áthidalásához érdemes-e automatikus sebességváltós autót választani, vagy a kuplung és a sebességváltó kezelése nem akkora többletteher, hogy emiatt lemondjunk a vezetésről sokkal többet megtanító kézi váltóról.

Automatikus sebességváltóval sokkal könnyebek az elindulások, főleg emelkedőn, amivel az első időszak stressze nagyban mérsékelhető. Kedvező az is, hogy az autó kezelése helyett több figyelem jut a forgalomnak, a többi közlekedőnek. Az automatikus sebességváltó hátulütője azonban a jóval költségesebb javíthatóság a kézi váltókhoz képest, és a kínálat is sokkal szűkebb.

Megbocsátható szépséghibák

Sok használtautó-vásárló szemében a szépen megőrzött karosszéria garancia a jó műszaki állapotra, és viszont. Számukra a horpadások, horzsolások kéz a kézben járnak a műszaki hibákkal. De egy optikailag leharcolt autó is lehet tisztességes műszaki állapotban, bármilyen kiábrándítóak is például a lakkhibák, amikor a napfény ibolyán túli sugarai megeszik a fényezést fedő lakkréteget és nagy foltokban hámlani kezd a lakkozás, többnyire az autók motorházfedelén. Ez a gond még az ezredforduló környékén gyártott autók közül is sokat érint.

Mivel egy motorházfedél lefújása legalább 60-80 ezer forint, a lehámló lakk javítására nem mindenki költ használt autójánál, ami jó esély az első autójukat megvásárlóknak. A hámló festésű autók igen lehangolóak, ami lenyomja az értéküket, de akit ez hidegen hagy, a kocsi használati értékét nem rontó szépséghibával megveheti az érintett autót. Nem kizárható, hogy úgyis adódik más sérülés parkolás közben, amikor alattomos virágládák, takarásban maradó tűzcsapok, a fűtől rejtett betontuskók, kövek fenyegetik az autókat.

Fontos a jó kilátás és az áttekinthetőség

Kezdetben az autó kezelése, használata is problémás lehet, mert néhány óra alatt még ezt is nehéz nulláról megtanulni, nemhogy a közlekedésre felkészülni. Épp emiatt elsődleges a jó kilátás és a megfelelő ütközésbiztonság.

Alkatfüggő is, ki mennyire lát ki egy autóból, de a jó kilátás az egyik legfontosabb szempont vezetés közben. Kétajtós kupét, lejtős tetőívű crossovert, magas övvonalú, kis üvegfelületekkel konstruált aszfaltterepjárót nem érdemes első autóként választani. Hiába vonzó például egy Nissan Juke, vezetni megtanulni alkalmasabb nála egy Micra vagy Pulsar, és szép ugyan a Focus CC, de a magas farú kupékabriónál könnyebb boldogulni egy Fusion volánjánál.

Jobb az autó megvásárlása előtt ellenőrizni, mennyit takarnak el a világból a tetőoszlopok. hogyan lehet kilátni a kocsiból tolatáskor, ferdén hátrafelé, mennyire áttekinthető az autó orra, hogyan fut az övvonal az autó oldalán, mennyit mutatnak a külvilágból a visszapillantó tükrök.

Négy csillag a minimum

Egyre sűrűbb az autóforgalom, és Magyarország baleseti mutatói az örömteli javulás ellenére sem fényesek. 2010-ben még 740 fő veszítette életét közlekedési balesetben itthon, 2022-ben 522 ember. 2023-ban egymillió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét közúti balesetekben, 2024-ben pedig 52.

Ezek a számok is jelzik, mennyire fontos az autók ütközésbiztonsága. A bent ülők védelmének nem kizárólagos, de igen fontos mutatója az Euro NCAP töréstesztjein elért eredmény. A kiábrándító kezdetek után az ezredfordulót követően kezdtek megjelenni a modellváltásokkal azok a kisautók, amelyek elérték az érdemi utasvédelmi minősítésnek tekinthető négy csillagot az ötből.

Az alábbiakban a használt autók alsó ársávjából mutatunk be néhány, legalább négycsillagos modellt:

Típus Teszt éve Felnőtt utasvédelem

pontszáma Citroën C2 2003 29 Citroën C3 (2002-2009) 2002 28 Ford Fiesta (JH/JD, 2002-2008) 2002 25 FIAT Punto (188, 1999-2005) 2000 26 Hyundai Getz 2004 25 Mazda2 (DY, 2003-2007) 2003 25 Nissan Micra (K12, 2003-2010) 2003 25 Opel Corsa C (2000-2006) 2002 25 Peugeot 206 2000 25 Renault Clio II (1998-2007) 2000 26 Renault Clio III (2005-2012) 2005 33, öt csillag Škoda Fabia (6Y, 2000-2006 2000 26 Suzuki Swift (RS, 2005-2010) 2005 30 Toyota Yaris (P1, 1999-2005) 2000 29 VW Polo (6N, 1999-2001) 2000 26

Forrás: www.euroncap.com

Akkor most mit is vegyek?

Van, aki szerint kis vagy kompakt autókkal érdemes elkezdeni a vezetést, mert ezekkel könnyebb a parkolás, egyszerűbb az élet, pláne az első szárnypróbálgatások idején. A másik iskola szerint épp hogy nagyobb autókkal kell kezdeni a gyakorlást. Az elején bármekkora autóval meggyűlhet a bajunk és aki hozzászokik egy nagyobb autó dimenzióihoz, később könnyebben boldogul.

Mindkettőben van igazság. A használtautó-kereskedelem az idős használt autókat várható fenntartási költségeik alapján árazza be. Így a tágasabb belső terű, jellemzően gazdagabban felszerelt és sok esetben biztonságosabb autók nem kerülnek többe a kiskategória sikerautóinál, ami megkönnyíti a választást.

Első autók vásárlói számára is van egy ugyanolyan fontos szabály, mint annak, aki már tizedik járművét koptatja. Vásárlás előtt tegyünk próbát vele. Hiába bízzuk szakemberre, barátra, rokonra a műszaki állapot felmérését, üljünk bele, állítsuk be az ülést, a kormányt, nyomkodjuk meg a gombokat, mert fontos, hogy jól érezze benne magát az, aki használni fogja!

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