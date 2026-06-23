Egymillió forint alatt kevés érdekes autó akad, ám aki igazán bátor, és nem fél a halott márkáktól, az egy jövőbeli klasszikusra csaphat le a Rover 75 formájában.

Igen, Rover, ami egy tradicionális angol márka, 1904-es alapítással, és viharos történettel. Rengeteg tulajdonosa volt, összeolvadások, szétválások, szeletelés, darabolás követte a múló évtizedeket, de nekünk az utolsó, BMW családban eltöltött időszak érdekes. Mert ekkor készült teljesen új alapokon a Rover 75, aminek szerepe egyszerű volt: biztosítani a Rover túlélését.

A 75-ös 1998 őszén mutatkozott be a birminghami autószalonon, az első autók 1999-ben kerültek vevőkhöz, és 2005-ig maradt gyártásban, amikor az MG Rover összeomlása lezárta a típustörténetet is. A modell a Rover 600-at és 800-at váltotta, vagyis egyszerre kellett volna középkategóriás és magasabb presztízsű autóként helytállnia.

Ez volt a zászlóshajó

Méretei alapján valóban komoly autó: a szedán hossza nagyjából 4,75 méter, szélessége 1,78 méter, tengelytávja 2,745–2,746 méter körüli. A kombi, vagyis a Tourer 2001-ben érkezett, és közel 4,79 méteres hosszával praktikusabb karosszériát adott ugyanahhoz a karakterhez.

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Motorból bőven volt választék. A belépőt az 1,8 literes Rover K-szériás négyhengeres adta, nagyjából 118–120 lóerővel. Később érkezett az 1.8 Turbo, 147 lóerő körüli teljesítménnyel, amely papíron jó kompromisszum volt: élénkebb, de nem olyan szomjas, mint a V6-osok.

A benzines kínálat elegánsabb végét a 2,0 és 2,5 literes KV6 motorok jelentették: előbbi 147 lóerős, utóbbi 174–177 lóerős változatban szerepelt a katalógusokban. A dízel a BMW-eredetű, de Roverhez igazított 1951 köbcentis M47R volt, előbb CDT-ként 116 lóerővel, majd CDTi-ként 131 lóerővel.

Az első felfüggesztés MacPherson rugóstagok alkották, könnyűfém alsó lengőkarokkal, hátra pedig annak a többlengőkaros BMW “Z” felfüggesztésnek egy modernebb változata került, mely a BMW Z1-ben mutatkozott be először, 1988-ban.

Tehát adott volt minden a nyerő recepthez, de talán a túlzásba vitt arisztokratikus angol stílus, a szomjas V6-os motorok, és az erős konkurencia vezetett oda, hogy a 75 sem tudott csodát tenni.

“A kétezres V6-os motor 8 és 14 liter között fogyaszt, átlagosan 11-12 literrel érdemes kalkulálni. A 150 lóerős, kétliteres V6-os motor mellett igazán szép hangja és kulturáltsága szól, ellene pedig gyengesége.

A komótos gyorsulásra a Rover 75 nagy súlya a magyarázat. A nehéz autó ennek fejében nagyon biztonságos és csendes. Érezhetően erősebb a kétezresnél a 2,5 literes, 177 lóerős hathengeres, fogyasztása városban eléri a 15 litert, átlagosan elég 11.” – írtuk használt tesztünkben 2004-ben.

Angliában népszerű volt, és a maga nemében az eladási számok is hozták amit ebben a kategóriában el lehet várni: a Classic& Sports Car összesítése szerint 1999 és 2005 között 211 175 Rover 75 készült.

Hiába volt jó, nem lehetett megmentő

A Rovert ez nem húzta ki a slamasztikából, a cégnek kellett volna egy igazán modern kompakt, egy új középkategóriás modell, később pedig egy SUV is – pont azok a kategóriák, amelyekből akkoriban a pénz jött. Csakhogy ezek fejlesztésére már nem jutott, így ez a típus maradt meg mementónak.

A magyar kínálat alapján is a dízelek dominálnak: a Használtautó aktuális Rover 75 találatai között jellemzően 2.0 CDT/CDTi példányok szerepelnek, sokszor 250–300 ezer kilométer körüli futással és néhány százezer forintos ársávban. Korai közös nyomócsöves dízel, ami legalább 25 éves, nos ezeknél már bármi bármikor előfordulhat hibaként, pedig koruk megbízható motorjai voltak.

A 2.5 V6 szebb, finomabb, gyűjtőibb, de drágábban tartható életben. Az 1.8 olcsó belépő de kritikus pontja a hűtőrendszer és a hengerfejtömítés.

Ma, amikor egyes márkák már az összes színt, az összes gombot kipakolták az utastérből, és szürke-fehér steril műtőt csináltak a beltérből, a Rover 75 úgy hat mint egy angol arisztokrata kúria a maga csicsás, barokkos, zsúfolt műszerfalával. Ilyen talán már sosem lesz, főleg nem ennyi pénzért mint most: nem reális, nem józan választás, de az autórajongók körében kétség kívül kaphatunk pár elismerő mosolyt, ha belevágunk egy “hetvenötös” megmentésébe.