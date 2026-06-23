A kiindulási alap önmagában nem lenne vállalhatatlan. A Chrysler Sebring kabrió a kétezres évek egy ikonikus darabja: puha vászontető, kényelmes utastér, krómozott betétek, és hozza az amerikai életérzést. Nem sportautónak született, inkább az a naplementében krúzolós fajta, amelyben kényelmesen lehet csorogni a városban vagy a Balaton felé. Ehhez képest itt valaki egészen más szerepet álmodott neki.

A csomagtartóra került egy hatalmas hátsó szárny, amely méretében és elszántságában inkább egy időmérő edzésre készülő pályaautóra emlékeztet. A gond csak az, hogy a kivitelezés valahol nagyon félresiklott.

A szárny felületén mintha több korszak és anyag találkozna: fekete burkolat, alumínium mintás betét, ragasztások, illesztések, és persze a főszereplő, a mindenhol félig már felvált szigetelőszalag.

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A motorháztetőre került egy markáns, fekete izé, mert még kamu légbeömlőnek nevezni is túlzás lenne, de a hab a tortán az a piros „versenycsíkban” található sas márkajelzés a „CHR” felirattal – ez nyilván a Chryslerre utal.

Az ezredforduló utáni Sebring kétféle motorral jutott el Európába, a 141 lóerős, kétliteres négyhengeressel és a 203 lóerős V6-ossal. Az itthoni használt példányok közül a V6-ost érdemes venni, mert vegyes használatban, tehát nem városban, elhanyagolható a többletfogyasztása, és nemcsak jóval erősebb, de a hangja és a járása is egészen más világ, mint a pórias négyhengeresé – írja Szörényi Andris szakértőkollégánk egy korábbi cikkében.

Bár a típus igen ritka, a legnagyobb hazai használt autós portálon a cikk írásakor 20 keres új gazdát, ebből csak néhány nyitott tetős. Az áruk átlagosan 1,5 millió forint.