Akik bárki által biztonsággal kezelhető, vagány, sportos kiskocsit keresett, sokáig tekinthetett az elsők között a Suzuki Swift Sportra. Sajnos azonban a modell áldozatul esett a villamosítás előkészítésének, pedig a Swift Sport közel negyven éves múltra tekinthet vissza: már a legelső generációs Swiftből (Japánban Cultus) is készült sportos verzió, a GTI. Ezt a második modell – az eredeti Mi Autónk – is megismételte, majd amikor a Cultusból japánban is Swift lett, megszületett az első Swift Sport – igaz, ez nálunk Ignis Sport néven futott. Az ezt követő Swift szériáknak mindig megvolt a maga Swift Sport verziója, legutóbb 129 lóerős mild hibrid turbómotorral.

A történet végül Japánban is véget ért tavaly a ZC33S Final Edition nevű, limitált kiadású változattal – legalábbis így volt eddig. A minap azonban a felkelő nap országában bejelentették, hogy mégiscsak kapható lesz olyan Swift, mely mellé odabiggyeszthető a Sport jelző.

Mindezt úgy oldották meg, hogy a hatodik generációs modellhez rendelhető lesz gyári body kit, ám

az új Swift Sport csak optikai tuningot kap.

Kétségtelen, hogy a külső beszállító által gyártott, de a Suzuki által értékesített csomaggal az autó vadabbul néz ki, de motorikus szempontból meg kell elégedni az 1,2 literes, háromhengeres szívómotorral és annak 81 lóerejével. Maga az alapcsomag egyébként három (illetve négy), egytől egyig feketére festett elemből áll: egy splitterből, egy küszöbpárból, valamint egy, a hátsó lökhárítóra kerülő kiegészítőből. Hátsó szárny nincs, hiába keresné bárki. Mindezért 198 ezer japán jent (383 ezer forintot) kérnek, de az elemek külön-külön is megvásárolhatóak.

Ha valakinek ennyi vadság nem elég, akkor a hűtőmaszkra is kérhet extrát, sőt, van fekete felni, különböző karbonkiegészítők és felnikupak is a kínálatban. Ezek együtt még elvihetnek 230 ezer forintnak megfelelő összeget.