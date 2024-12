Úgy tűnik a mai nap a búcsúról szól. Épp beszámoltunk a Volkswagen által gyártott utolsó VR6-os motorról, amikor újabb, autórajongók számára érzékeny veszteségről kell hírt adnunk. A kisautóból faragott sportos típusokra rájárt a rúd az utóbbi években.

Ezek a rétegmodellek pénzégetőkké váltak a gyártók számára, a szigorodó kibocsájtási normák betartása mellett nem voltak képesek kínálatban tartani a felpaprikázott kisautókat. Kivéve a Toyotát, náluk a kiterjedt hibridflotta lehetőséget ad a GR Yaris palettán tartására. Persze ott sincs kolbászból a kerítés, míg 2024-ben korlátlanul lehetett ilyen autót venni, 2025-ben már számolnak vele, hogy mennyit adhatnak el a hibrid és elektromos flotta mellé.

Egy másik japán gyártó, a Suzuki viszont most búcsúzott el végleg a Swift Sport verziójától, a jelenlegi generációból pedig egyelőre nem terveznek hasonlót. A búcsú jegyében piacra dobnak egy utolsó, limitált kiadást, a ZC33S Final Edition-t.

Komoly, utolsó nagy nekifeszülést azért nem hoz a kizárólag Japánban elérhető kivitel, a fényes fekete felnik, a vörösre festett féktárcsák, a csomagtérfedélen megjelenő Sport felirat jelzi majd, hogy ez a végső verzió. Belülre is jut pár egyedi dekorációs elem, legfeltűnőbb a váltó körül látható alumínium hatású betét, amire a „ZC33S powered by Suzuki” felirat került.

A Suzuki Swift Sport közel negyven éves múltra tekinthet vissza: már a legelső generációs Swiftből (Japánban Cultus) is készült sportos verzió, a GTI. Ezt a második modell – az eredeti Mi Autónk – is megismételte, majd amikor a Cultusból japánban is Swift lett, megszületett az első Swift Sport – igaz, ez nálunk Ignis Sport néven futott. Az ezt követő Swift szériáknak mindig megvolt a maga Swift Sport verziója, legutóbb 129 lóerős mild hibrid turbómotorral.

