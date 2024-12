Lehet sakkozni azzal, hogy mikor jön el az elektromos autók teljes uralma, de az biztos, hogy a belső égésű technológia már visszaszorulóban van. Legalábbis ha az igazán színes, egyedi de költséges megoldásokat nézzük. Eltűnnek a tömeggyártású V12-es motorok (a szupersportkocsikban azért maradnak még egy darabig), a finom hangú öthengeresek, ritkulnak a V8-asok.

Az olyan különleges megoldások, mint a Volkswagen szűk hengerszögű blokkjai pedig értelemszerűen beállnak a gyászos sorba. Az európai piacról már régen száműzték, de az észak-amerikai piacon tovább kitartott, az utolsó VR6-ost 2023-ban adták el, egy Volkswagen Atlas SUV-ba szerelve.

Meglepő módon Kínában ezután is fennmaradt a gyártás, a Talagon, illetve egy földgázzal üzemelő Audi Q6 variáns kapta meg a világ legutolsó VR6-os blokkokat. Most viszont ott is leálltak, hosszú haláltusa után a hathengeres végleg beadta a kulcsot. A gyászhírt Andreas G. Schleith a Volkswagen egyik szóvivője közölte LinkedIn oldalán, az utolsó motort 2024. december 12-én rakták össze.

Élt 34 évet

Így véget ért egy 34 éves történet, a rövid, de hat hengerrel mégis erőteljes és gyönyörű hangon szóló motor pedig rengeteg típusba bekerült, kapott belőle a Corrado, a Beetle, a Passat, a Vento/Bora/Jetta trió, de még a Transporter is. A lista nem teljes, és ott vannak még a Volkswagen-családhoz tartozó egyéb márkák, a Seat Leonban ugyanúgy bekerült, mint az Audi Q7 orrába, vagy a Skoda Superb motorházteteje alá. Különféle evolúciós fokozatokban a Porsche Cayenne-ben is megtalálható volt, 3,6 literre emelt hengerűrtartalommal.

Sőt egyéb gyártók is elcsaptak a különleges megoldásra, a Ford Galaxy egyterű mellett Winnebago lakóautókban is dolgozott VR6-os motor.

A legérdekesebb konstrukciós vonása a V-motorok 60, 75 vagy 90 foka helyett csupán 15 fokos hengerszög, amiről az R32-es Golf IV kapcsán írtunk.

Az R a Reihen (soros) erőforrásra utal, jelezvén, hogy mind a soros motorok keskenységét, mind a V-elrendezésű motorok rövidségét hozza a gép, amelynek hengersorai közös hengerfejet alkotnak. A soros V-motor nem olyan széles, mint a klasszikus V6-ok, de jóval rövidebb, mint egy sorhat. A VR6-ból VR5 néven 2,3 literes öthengeres született, szintén 15 fokos szöggel a hengersorok között.

Leszármazottjai nemessé váltak

Sőt ez adta a W-motorok alapját, így hozzátett a Bentley W12-es motorjainak sikeréhez is, a Bugatti W16-osairól már nem is beszélve. Ezért is húzta ilyen sokáig, és dacolt a korral: széles körűen felhasználható motor volt, kompakt méretben komoly teljesítmény, amit a fronthajtású autóknál is alkalmazni lehetet. A kisebb, könnyebb, turbófeltöltésű négyhengeresek elterjedése ütötte ki a nyeregből, halálát nem a villanyautók térhódítása hozta. Bárhogy is, aki még teheti, rakjon el jó helyre egy VR6-os Corradót, vagy akár IV-es Golfot, finoman hangolt kipufogórendszerrel, és élvezze ezt az előadást: