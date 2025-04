Immár négy és fél éve van velünk a Hennessey Venom F5, az 1842 lóerős hipersportautó, amely azóta a legerősebb kézi váltós személyautó, illetve a legerősebb kabrió címeket is elhódította.

A mai napig közel harminc darabot adtak el az őrült szerkezetből, de John Hennessey úgy érezte, vannak még tartalékok a konstrukcióban, ezért felvette a kapcsolatot azzal az Ilmor manufaktúrával, amely immár negyven éve fejleszt és épít versenymotorokat.

Az angol műhely új turbókat szerelt a motorra, egyedi tervezésű, ovális dugattyúkat építettek be, alájuk alumíniumból megformált, rendkívüli teherbírású hajtókarokat szereltek. A kipufogó szelepek titánból készültek, az injektorok szállítását megnövelték.

Az eredmény 217 extra lóerő, ami egyben azt is jelenti, hogy a Hennessey Venom F5 Evolution 2059 lóerős, a nyomatéki csúcsa pedig 1959 Nm. Az autó álló helyzetből 10,3 másodperc alatt gyorsul 320 km/órára, ha van sofőr, aki kézben tartsa.

Az autó új, adaptív felfüggesztést kapott. A hajtáslánc üzemmódjának (sport, közúti verseny, gyorsulás, vizes aszfalt, F5) beállításakor előre programozott értékre módosul a rugózás, a kormány közvetlensége, valamint a hossz- és kereszttengely körüli elfordulás (bólintás, oldaldőlés) mértéke. A hangolás elvileg a komfortos túrázástól a mért versenykörökig bármit lefed. Még az egyenetlen útfelületet is kirugózza a kupé, állítja a Hennessey.

A fejlesztés során az aerodinamikára is jutott figyelem. Itt szintén egy F1-es és Indycaron edződött áramlástani mérnök, Dr. Mark Handford sietett a Hennessey segítségére.

Az első légterelőt teljesen átdolgozták, a fenéklemez burkolatát is széles körűen módosították. Az első kerekekhez lamellákat szereltek, a kerékdobokba nyomáscsökkentő nyílásokat vágtak. A farra új tervezésű Gurney-perem került, amelyet a futómű módosításaihoz méreteztek.

Az elmúlt három évben több ügyfél is jelezte a cég felé, hogy örömmel indulnának hosszabb útra vagy túraversenyre autójukkal, ezért kidolgoztak egy túra-csomagot. Ebben kényelmesebbre cserélik a szénszálas kagylóüléseket, csendesebbre a sportkipufogót, és még karbon pohártartók is kerülnek a kocsiba. Az új túraülések is szénszálas vázat kapnak, de extra párnázás teszi őket komfortosabbá.

A teljes Evolution csomag – motor, futómű, aerodinamikai módosítások – visszamenőleg is felszerelhető minden már eladott Venom F5-re. Az upgrade (tehát nem a teljes autó) ára 285 000 dollár, azaz 100 millió forint – magát az autót eredetileg 2,1 millió dollárra, azaz 750 millió forintra árazta be a Hennessey, tehát egy Venom F5 Evo bő egymilliárd forintba kerül – és ebben még nincs benne a Touring csomag.

Az autó jelenleg a fejlesztési tesztfázis végén jár, a képeken látható modell tehát nem biztos, hogy 100%-ban megegyezik a később forgalomba kerülő sportkocsival.