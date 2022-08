Az augusztus elején megejtett előzetest követően immár hivatalosan is megérkezett a Hennessey Venom F5 Roadster. Eddig is sejtettük, hogy az amerikai műhely nem veszi vissza a motorteljesítményt, és ez most be is igazolódott: a 6,6 literes, V8-as turbómotor itt is 1843 lóerőt, illetve 1617 Nm-t küld a hajtott hátsó tengelyre.

Megérkezett a világ legerősebb kabriója Megérkezett a világ legerősebb kabriója 1 /23 Fotó megosztása: 2 /23 Fotó megosztása: 3 /23 Fotó megosztása: 4 /23 Fotó megosztása: 5 /23 Fotó megosztása: 6 /23 Fotó megosztása: 7 /23 Fotó megosztása: 8 /23 Fotó megosztása: 9 /23 Fotó megosztása: 10 /23 Fotó megosztása: 11 /23 Fotó megosztása: 12 /23 Fotó megosztása: 13 /23 Fotó megosztása: 14 /23 Fotó megosztása: 15 /23 Fotó megosztása: 16 /23 Fotó megosztása: 17 /23 Fotó megosztása: 18 /23 Fotó megosztása: 19 /23 Fotó megosztása: 20 /23 Fotó megosztása: 21 /23 Fotó megosztása: 22 /23 Fotó megosztása: 23 /23 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ennél is félelmetesebb, hogy a roadster érdemileg nem nehezebb a kupénál, hiszen az utóbbit eleve úgy tervezték meg, hogy tetőlemeze nélkül is kellően szilárd legyen. Erre a rengeteg erőre tehát nem egészen 1380 kg jut, ami még úgy is félelmetes, hogy ez száraz tömeg, tehát kenő- és üzemanyagok nélkül, üres hűtőrendszerrel értendő.

A Hennessey nem adja meg a Venom F5 Roadster gyorsulási adatait, elárulták viszont, hogy az autó elméleti végsebessége meghaladja a 485 km/órát. Hogy ebből mennyi valósul majd meg, nem tudni, mindenesetre a Hennessey arra készül, hogy a Venom F5 Roadster elorozhatja a világ leggyorsabb kabriója címet annak jelenlegi birtokosától, a 427,4 km/órával bemért Hennessey Venom GT Spydertől.

A roadster már akkor is népszerű lehetne, ha csak a négy csavarral és két kallantyúval a helyén tartott, mindössze 8 kilogrammot nyomó, így könnyen kiemelhető, belülről Alcantarával burkolt tetőlemez volna az egyetlen újdonsága (ugyanez a karosszériaelem egyébként azt is jelenti, hogy valójában nem roadsternek, hanem targa tetős kupénak illene nevezni az autót…)

A Hennessey azonban vadonatúj motorházfedelet tervezett a középmotoros szörnynek: a szénszálas panel közepén egy kémlelőablakot helyeztek el, hogy megcsodálhassuk a blokkot. A konstrukció ellenáll a 480 km/óra fölötti sebességeknek, és akár 540 °C-os hőterhelésnek. Az üvegablak két oldalán alumínium szellőzőnyílásokat, a karbonpanel alsó szegélyén fúrt szellőzőlyukakat alakítottak ki – előbbiek az első kerekek mögötti, utóbbiak a hátfalon kialakított légcserélő nyílásokat imitálják.

Térjünk még vissza a kiemelhető tetőlemezhez: ehhez ugyanis kétféle tárolási módot is kínál a Hennessey. Az egyszerűbb egy merinógyapjúból készült utazótáska, amelyben karcolódás nélkül elhelyezhető a panel, a látványosabb pedig egy kecses karbonállvány, amely az autó bizonyos elemeinek formavilágát idézi, és amelyen műalkotásként helyezhető el a tetőlemez, hogy otthonunk dísze lehessen.

A fényezés tekintetében a Hennessey nem köti meg a vevők kezét, bármilyen külső és belső szín rendelhető. Alternatívaként nyersen is hagyhatók a szénszálas felületek, választhatóan fényes vagy selyemfényű lakkozással. A keréktárcsák egyediek: a kovácsolt, majd mart alumíniumkerekeket öt darab titán kerékcsavar tartja a helyén, a hét dupla küllő rajzolata a márka kezdőbetűjét, a H-t formázza. Ha valaki úgy szeretné, kézzel polírozott kivitelben is megrendelheti a felniket, mely esetben további jó pár héttel kitolódik a szállítási határidő.

A Venom F5 Roadster harminc példányban készül, valóságos tömegtermék lesz tehát a 24 darabos széria után nyugdíjazott Venom F5 kupéhoz képest. A gyártás 2022 végén indul, a vételár pedig 3 millió dollárnál, azaz jelenlegi árfolyamon 1,21 milliárd forintnál.

Alább rövid videón mutatjuk meg az autó részleteit; ha nem indul el magától a lejátszás, kattints a képre!