1843 lóerős, 6.6 V8-as turbómotor, 500 km/órát meghaladó végsebesség, 2,1 millió dolláros (a premier idején, azaz tavaly szeptemberben 615 millió, jelenleg 798 millió Ft) vételár: a Hennessey Venom F5 gyakorlatilag mindent ígért a világ leggazdagabb vásárlóinak. És bár volt már ennél extrémebb ötlete a manufaktúrának, a Venom F5 annak ellenére a világ egyik legkívánatosabb hipersportkocsija, hogy a beígért 500 km/órás végsebesség helyett eddig „csupán” 437 km/órával volt képes száguldani.

A tervezett két tucat autót gyakorlatilag azonnal, már a világpremier előtt, tavaly augusztusban előre eladták, így a manufaktúra joggal feltételezi, hogy volna kereslet egy második körre. Azonban, hogy ne csináljon hülyét magából, a Hennessey csavart egyet a dolgon, és roadsterként fogja ismét forgalomba hozni a Venom F5-öst.

Az biztos, hogy a Venom F5 Roadster drágább lesz a kupénál, és az is borítékolható, hogy lassabb lesz nála – kérdés, hogy a beígért 500 km/óránál, vagy a mért 437 km/óránál lesz lassabb – de valójában mindegy is. Az autóról egyelőre nincsenek további adatok, bár eredetileg tegnapra ígérték a premierjét – ez most augusztus 19-re csúszott, így hamarosan kiderül, mire képes egy hipersportkocsi tető nélkül.

A Hennessey egyébként elsősorban nem egyedi sportautók építésével, hanem szériajárművek extrém tuningjával keresi a pénzt. Olyanokkal, mint ez itt, vagy ez, meg pláne ez.