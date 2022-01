Kigyúrták a Ford retró terepjáróját

Bejött a Fordnak a Bronco: a Jeep Wrangler és a Land Rover Defender múltidéző stílusában megrajzolt, de technikájában modern terepjáróból nem tud eleget gyártani a Ford. 200 példányt mégis leakasztottak a gyártószalagról, és átadták John Hennessey-nek, hogy tegyen velük belátása szerint.

Az extrém offroad-átépítéseiről és sportautóiról ismert manufaktúra tavaly nyáron jelentette be, hogy elkészíti a Ford Bronco átiratát, és mostanra el is készültek a munkával. A blokk a gyári 2,7 literes, ikerturbós V6-os, ám újrahangolták a motorvezérlést, lecserélték a szívórendszert és a kipufogót, valamint nagyobb turbófeltöltőt építettek be. Így a gyárilag 310 lóerős blokk immár 417 lóerőre (+34,5%) és 818 Nm forgatónyomatékra képes. A megvadított Bronco álló helyzetből 4,9 másodperc alatt gyorsul 96 km/órára.

A két- és négyajtós kivitelben, kemény- és vászontetővel egyaránt megvásárolható Hennessey VelociRaptor 400 Bronco megjelenését alapvetően csak egyedi matricák dobják fel, de a Hennessey kínál hozzá nagyobb kerekeket és terepabroncsokat, speciális lökhárítókat, motorosan kitolható oldalsó fellépőket, valamint egyéb optikai részleteket is.

A Hennessey hároméves, 50 ezer kilométeres garanciát ad a brutális Broncóra, amely egyébként megőrizte a Ford gyári terepfunkcióit és -képességét.

Nézd meg az alábbi videón is a megvadult Broncót! John Henessy beszél az első benyomásairól a vezetés kapcsán: