A sofőrhiány továbbra is a legnagyobb operatív kihívás a közúti árufuvarozásban: a becslések szerint idén akár 400 ezer betöltetlen álláshely is lehet Európában – tájékoztatta a Vezesst az Eurowag. A közép-európai székhelyű vállalatcsoport közúti fuvarozó cégeknek kínál pénzügyi és logisztikai szolgáltatásokat. Leginkább útdíjfizetési megoldásairól és flottamenedzsment rendszereiről ismert.

A vállalat mintegy hét európai országban jelenlévő, összesen 21 vezető fuvarozó cég megkérdezése után jutott a fenti következtetésre. Az összesített eredményeket egy riportban is közzétették. A társaság többek között magyar, szlovák, lengyel és cseh fuvarozókat is megkérdezett, mit gondolnak a sofőrhiányról, illetve, hogyan próbálják meg kezelni azt.

Jelentős hiány

“Az elöregedő munkaerő és a fiatalabb generációk csökkenő érdeklődése tovább mélyíti a problémát. Ennek ellensúlyozására a fuvarozók egyre inkább digitális megoldásokat vezetnek be a munka megkönnyítése érdekében. A TMS rendszerek automatizálják az útvonaltervezést, a telematikai eszközök pedig figyelik a sofőrök viselkedését, csökkentik a fáradtságot és növelik a biztonságot. A flotta modernizációjával és az átfogó digitalizációval együtt ezek az innovációk fokozatosan vonzóbbá teszik a szakmát az új belépők számára”- hangsúlyozta Miroslav Novák, az Eurowag cseh és szlovák piacért felelős igazgatója.

Az Eurowag szerint a sofőrhiány a fuvarozók körében növekvő működési költségekhez és kapacitáskorlátozásokhoz vezethet. Ezért különösen fontos, hogy az állásajánlatok a fiatalabb generáció igényeihez is igazodjanak, akik nyitottabbak az automatizációjra és az új technológiákra. A stabil sofőrállomány kevesebb késést eredményezhet.

“Az ágazat munkaerőhiánya egyre súlyosabb kihívássá válik. A munkaerőpiacon a vállalatoknak vonzó munkaadóként kell megjelenniük, ami nemcsak juttatásokat, hanem versenyképes béreket, biztonságos munkakörülményeket, megfelelő pihenőidőt és korszerű kommunikációs eszközöket is jelent” – jegyezte meg a riporttal kapcsolatban Radosław Tatarski, az Eurowag lengyelországi vezetője.

Pozitív gyakorlatok

Egyes fuvarozó cégeknél mára bevett, jól működő gyakorlat alakult ki. Fiatalabb, vagy kevesebb tapasztalattal rendelkező járművezetőket alkalmaznak, akiket eleinte egyszerűbb feladatokkal bíznak meg, majd lépésről lépésre nagyobb járművekre ültetnek át. Bár ez a megoldás lassabb előrehaladást jelent, hosszú távon stabilabb elköteleződést és kiszámíthatóbb munkaerőt eredményez.

A szombathelyi Domino Trans saját belső tehetséggondozó programmal reagált a munkaerőpiaci kihívásokra, amit a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (OFA) is támogat. A program alapvetően azokat a fiatalokat célozza meg, akik már rendelkeznek B-kategóriás jogosítvánnyal, de még nem döntöttek véglegesen a pályájukról. A képzés során fokozatosan ismerkednek meg a hivatásos járművezetés világával: többek között kisteherautó-vezetési feladatokat kapnak, miközben felkészülnek a C és E-kategóriás jogosítvány megszerzésére. A program végén a Domino Trans kétéves munkaszerződést kínál számukra, amely hosszabb távú együttműködéssé is válhat.

A spanyol Barquín y Otxoa vállalat szerint a legnagyobb kihívást, hogy a gépjárművezetők egyre kevésbé hajlandók hosszú napokat az úton tölteni, távol a családjuktól. A vállalat ezért úgy alakította át működését, hogy az útvonalak 90%-a lehetővé tegye az otthoni éjszakázást. Bár az élelmiszeripari szállítás – amelyre a cég specializálódott – hétvégi és ünnepnapi munkát is igényel, azért törekednek az átlátható, kiszámítható beosztásokra.

Az Eurowag felmérése rámutat arra, hogy az emberközpontú megoldások és a technológiai fejlesztések együttesen fejthetik ki a kedvező hatást. A sofőrök megtartásával kapcsolatban azonban a hangsúlyt a hosszú távú stratégiára kell fektetni.