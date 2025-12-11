Igencsak durva esetről számolt be a minap a német Bild. Az ügy főszereplője a 83 éves Willi Weber, akit a Forma-1-es közönség úgy ismerhet, mint Michael Schumacher egykori menedzsere. A Schumacher-család által mostanság nem kívánatos személyként kezelt férfi komoly támadás áldozatává vált kedden reggel, mely a helyi rendőrségi jelentésekből, valamint Weber beszámolójából áll össze részletesen.

A hatóságok szerint reggel 7 és 8:50 között egy három fős banda rontott be Weber stuttgarti villájába, ahol megkötözték őt, valamint még két, ott tartózkodó embert. Némi erőszakoskodás után jutottak el eddig, majd a foglyok szemét is letakarták. Ezt követően a behatolók mentek, hogy megszedjék magukat a négy emeletes, 16 szobás villa kincseivel.

El is vittek a támadók a felnyomott széfekből nem kevés készpénzt és ékszert, melyek együttes értéke több százezer euróra rúg. “Fekete a szemem, itt van a rendőrség és szarul érzem magam. Sokkolt az egész” – fogalmazott Weber a lapnak.

Schumacher egykori menedzserének lefegyverzését segítette, hogy nincs a legjobb állapotban: 2022-ben súlyos fertőzés miatt kórházba került és közel 25 kilót fogyott.