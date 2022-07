A Schumacher-testvérek mellől évekig elválaszthatatlan volt Willi Weber, ám a kapcsolat 2010-ben megszakadt, amikor ellenezte Michael visszatérését az F1-be. A hétszeres világbajnok ekkor új menedzsert fogadott addigi sajtósa, Sabine Kehm személyében.

Weber azt követően alig tartotta a kapcsolatot a családdal, 2013-ban pedig teljesen megszakadt minden összeköttetés, amikor Schumacher síbalesetet szenvedett. Az elmúlt években többször is panaszkodott az exmenedzser arra, hogy szeretné tudni, mi van egykori pártfogoltjával, de Corinna Schumacher, a feleség csak néhány embert engedett közel a legendához.

A most 80 éves Weber ezúttal a La Gazzetta dello Sportnak fakadt ki. “Több százszor próbáltam kapcsolatba lépni Corinnával, de nem válaszolt. Felhívtam Jean Todtot, hogy megkérdezzem, bemehetek-e hozzá a kórházba. Azt mondta nekem, hogy várjak, még túl korai lenne” – mesélte a baleset utáni helyzetről. “A következő nap is felhívtam, de nem kaptam választ. Nem számítottam erre a viselkedésre, még mindig dühös vagyok emiatt.”

“Folyton távol tartottak, azt mondván, hogy még túl korai. Most pedig már túl késő van. Kilenc éve volt. Talán el kellene mondaniuk, mi is a helyzet. Alapvetően megértem a szituációt, hiszen én is mindent megtettem, hogy megvédjem Michael magánéletét, de az elmúlt időben csak hazugságokat hallottunk felőlük” – mutatott a családra Weber.

“Olyan volt nekem, mintha a fiam lenne. Még ma is fáj róla beszélni.”